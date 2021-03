Sainz ve Leclerc, başarılarına rağmen Hamilton'dan korkmuyor

2020 Formula 1 sezonunda Lewis Hamilton yedinci Dünya Şampiyonluğunu alıp Michael Schumacher’in rekoruna ortak olmuştu.

İngiliz pilot, geçtiğimiz sezon yapılan 17 yarışın 16’sına katılmıştı ve katıldığı bu yarışların on birinde ise galip gelmişti.

Hamilton’un bu dominasyonu uzun süredir devam ediyor. Ferrari takımının 2021 sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz ise bize bu konu hakkında yorum yaptılar.

Motorsport.com tarafından Lewis’in dominasyonu ve bundan korkup korkmadıkları sorulduğu zaman pilotlar, konuya ve spora bakışlarını anlattılar.

Her sürücünün kendi için aynı olduğunu ve Hamilton’la da herkesle aynı seviyede mücadele ettiğini söyleyen Charles Leclerc söze başladı.

‘’Dürüst olmak gerekirse, kaskımı taktığım zaman, her sürücü benim için aynı. Formula 1’deki ilk birkaç yarışımda, eskiden televizyonda izlediğim kişilerle yarışmak benim için şoke edici olmuştu. Yani ilk birkaç yarışta korkuyordum, ancak böyle devam edemezsiniz, birkaç yarıştan sonra ise buna alıştım. Şimdi, her pistte bir sürücüyle rekabet ettiğimde, o kişinin daha önce neler başarmış olduğunu düşünmüyorum. Griddeki herkese çok büyük saygım var ve Lewis bu sporda çok şey başardı, fakat kaskı her taktığımda, onunla da griddeki diğerleriyle ettiğim kadar mücadele ediyorum.’’

Ferrari’nin 2021 sezonunda kadrosuna kattığı Carlos Sainz ise Charles Leclerc’e katılarak, konuyla ilgili yorumlarını dile getirdi.