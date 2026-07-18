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Formula 1 Belçika GP

Racing Bulls: “Silverstone'daki finiş işimize geldi çünkü pozisyonlarımızı korumuş olduk”

Silverstone’da güvenlik aracı arkasında biten yarışın ardından Formula 1’de "kırmızı bayrak" tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Alan Permane, Racing Bulls

Alan Permane, Racing Bulls

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Geçtiğimiz hafta sonu Silverstone yarışının, Max Verstappen'in kazasının ardından piste giren güvenlik aracının arkasında bitmesi, tribündeki ve ekran başındaki taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Son turlarda tur yiyen pilotların geçişine izin verilmesiyle tam bir karmaşaya dönen sürecin ardından, Formula 1 dünyası gelecekte benzer sorunların önüne nasıl geçilebileceğini tartışıyor.

Pist üstünde yaşananlar mevcut kurallara tamamen uygun olsa da yarışın baltalandığını düşüren bazı isimler, çözüm arayışlarına girdi. Örneğin Racing Bulls pilotu Liam Lawson, F1'in acilen NASCAR tarzı bir uzatma kuralına geçmesi gerektiğini savunurken; padoktaki birçok kişi yarışın son bölümlerindeki kazalarda direkt olarak kırmızı bayrak gösterilmesini öneriyor.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Spa’daki cuma günü basın toplantısında konuya değinen Racing Bulls patronu Alan Permane, kuralları zorlamak yerine yarış direktörüne güvenilmesi gerektiğini belirtti: "Açıkça fikrimi belirtmem gerekirse, yarışın yönetimini tamamen yarış direktörüne ve FIA'ya bırakma taraftarıyız.”

“Genellikle bu işi çok iyi yapıyorlar. Evet, Silverstone'daki finiş bizim işimize geldi çünkü mevcut pozisyonlarımızı korumuş olduk.” 

“Tabii ki buraya sadece pozisyon korumaya değil, insanlara bir şov izletmeye geliyoruz ve o şov kesinlikle çok daha iyi bitirilebilirdi.” 

“Ancak yarış direktörü Rui Marques zaten şu anda da isterse bu kararları alabilecek güce sahip. Dolayısıyla gerisi tamamen onlara kalmış."

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Marc Fleury

Audi Yarış Direktörü Allan McNish ise her kazanın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini ve genel geçer bir kural koymanın tehlikeli olabileceğini vurguladı: "Sebebi ne olursa olsun hiç kimsenin bir yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesini istemediğini göz önünde bulundurmak gerek.”

“Ancak bu durum yarıştan yarışa, anlık şartlara göre çok büyük değişiklikler gösterebilir.” 

“Bu yüzden bu konuda kesin ve katı bir kural koyamazsınız; çünkü bazen işin içinde tamamen güvenlikle alakalı ya da alakasız bambaşka faktörler olabilir.” 

“Silverstone genel anlamda harika bir hafta sonuydu, yarış da çok keyifliydi. Maalesef sarı bayraklar altında bitti; bu ne bizim ne de FIA dahil Formula 1'deki herhangi birinin isteyeceği bir şey değil ama motor sporlarında bazen böyle şeyler yaşanabiliyor."

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