Aston Martin motor bileşenlerini değiştirdi: Alonso ve Stroll grid cezası alacak
FIA, Fernando Alonso’nun araçtaki motor bileşeni limitlerini aşması sebebiyle bu hafta sonu grid cezası alacağını resmen açıkladı.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
FIA Formula 1 Teknik Delegesi Jo Bauer’in yayımladığı son rapora göre; Fernando Alonso, Belçika GP için yeni bir enerji depolama ünitesi, kontrol elektroniği ve motor yan bileşenleri kullanımına geçti. Yapılan bu değişiklikler üst üste eklenince, İspanyol pilota 20 sıralık grid cezası yansıdı.
Formula 1’de son yıllarda uygulanan kurallar gereği, 15 sıranın üzerinde ceza alan bir pilot sıralama turlarında ne yaparsa yapsın pazar günkü yarışa otomatik olarak gridin en arkasından başlamak zorunda kalıyor. Bu nedenle Alonso, motor limitlerini aşan bir diğer isim Isack Hadjar ile pazar günü en arka çizgiyi paylaşacak.
Aston Martin garajındaki tek ceza haberi Alonso ile sınırlı kalmadı; takımın diğer pilotu Lance Stroll da bu hafta sonu ceza alan isimler arasına dahil oldu. Sezon genelinde en fazla 3 adet kullanılmasına izin verilen MGU-K’nın (Kinetik motor jeneratör ünitesi) 4. ünitesine geçiş yapan Kanadalı pilot, bu ihlali nedeniyle Belçika'da sıralama turlarında elde edeceği pozisyondan 10 sıra geriye düşürülecek.
Lance Stroll, Aston Martin
Fotoğraf: Marc Fleury
Spa'daki cezalar sadece Aston Martin’i değil, zirve mücadelesini de doğrudan etkiledi. McLaren pilotu ve son dünya şampiyonu Lando Norris, 2026 sezonundaki 4. güç elektroniği ünitesine geçiş yaptığı için tıpkı Stroll gibi 10 sıralık grid cezası aldı.
Takımların yaz arası öncesindeki bu kritik yarışta neden bu kadar çok parça değiştirdiğiyse netleşmeye başladı. Aston Martin’in yeni motor ortağı Honda, yaz arasının ardından ağustos sonu gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'si için büyük bir motor güncellemesi hazırlıyor.
Takımların bu geçiş sürecini ve yedek parça havuzunu dengelemek adına cezaları şimdiden çektiği düşünülüyor.
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