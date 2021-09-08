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Red Bull, 2022 için Albon'u serbest bıraktı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull, Alex Albon'u 2022 yılında Williams koltuğuna yarışabilmesi adına serbest bıraktı fakat gelecekte takımın seçenekleri arasında yer almayı sürdürecek.

Red Bull, 2022 için Albon'u serbest bıraktı

Alex Albon, Red Bull sürücü programına dönmesinin ardından 2019 yılında AlphaTauri ile Formula 1'e adım atmıştı ve sezon ortasında Red Bull'un ana takımına alındı.

Ancak yeterli bulunmadığı 2020 sezonunun sonunda takımdaki yarış koltuğunu kaybetti ve yedek pilotluğa çekildi.

Takım, formda kalmaya devam edilmesi için Albon'u DTM'de yarıştırırken, aynı zamanda F1 aracıyla çeşitli tersler yapmasını da sağladı.

Sonunda 2022 yılı için kendisine Red Bull'da veya AlphaTauri'de koltuk sunamasalar da bu fırsatı Williams'la elde ettiler.

Başlangıçta bu, pek mümkün bir seçenek gibi görünmüyordu fakat çarşamba günü resmi açıklama geldi.

Williams, Mercedes motoru kullandığı için Alman üreticinin motor bilgisi konusunda bazı endişeleri vardı. Ancak Red Bull, 2022 için Albon'u serbest bıraktı ve böylelikle son engel de ortadan kalkmış oldu.

Fakat Albon, gelecek için Red Bull'un seçenekleri arasında yer almaya devam edecek.

Taylandlı sürücü sosyal medya hesabından şöyle dedi: "2022'de Williams Racing'e katılacağım! Bunu söylemenin ne kadar iyi hissettirdiğini anlatamam."

"Bu fırsatı verme konusunda bana güvendikleri için Jost Capito'ya ve Williams'ta ki herkese, aynı zamanda bunu mümkün kıldıkları için Red Bull'a, özellikle de Christian Horner ve Dr. Marko'ya içtenlikle teşekkür etmek istiyorum."

Red Bull patronu Christian Horner da anlaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Red Bull F1 patronu Christian Horner, "Alex'i oldukça üst düzey bir sürücü olarak görüyoruz ve 2022 için mevcut kadromuzla devam ettiğimiz göz önüne alındığında, amacımız onun F1'de daha fazla sürüş ve deneyim kazanabileceği başka bir takımda yer almasına  yardımcı olmaktı ve bunu Williams Racing ile yaptığımız için çok mutluyuz."

“Alex, bu yıl test ve yedek pilot rolü için son derece değerli bir isimdi ve her hafta sonu araç performansını geliştirmek adına simülatörde epey yardımcı oldu. Fakat kariyeri için F1 yarış koltuğundan uzak bir başka sezon daha geçirmemesi çok önemliydi."

“Gelecek yıl griddeki yeri garantilendiği için, bu fırsata sahip olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve gelişimini yakından takip edeceğiz.” dedi.

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Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!

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