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Bottas: "Mercedes bana bir yıllık kontrat teklif etseydi kabul etmezdim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Alfa Romeo ile yaptığı anlaşmanın üç yıllık olduğunu söyledi ve eğer Mercedes kendisine bir yıl daha devam etmeyi teklif etseydi, bunu reddedeceğini söylüyor.

Bottas: "Mercedes bana bir yıllık kontrat teklif etseydi kabul etmezdim"

Fin pilot, 2017 yılında Mercedes'e katıldığından beri her zaman bir yıllık anlaşmalar yapıyordu ve her sezonun ortasında geleceğiyle ilgili spekülasyonlar çıkıyordu.

Geride kalan yıllarda Bottas'ın yerine geçecek çok sayıda isim ortaya atıldı fakat her seferinde Bottas yerini korudu.

Fakat Mercedes, 2022 yılı için George Russell ile anlaştı ve Bottas'ın Mercedes macerası sezon sonunda bitecek.

Bottas da gelecek yıl için Alfa Romeo ile anlaştı ve yaptığı anlaşmanın üç yıllık olduğunu söylerken, takımın kendisine "lider olacağının" sözünü verdiğini dile getirdi.

Kontratının 2024 sezonunun sonuna kadar devam edeceğini belirten Fin pilot, Finlandiyalı MTV'ye verdiği demeçte şöyle konuştu: "Bu, gerçekten rahatlatıcı bir his."

"Her şey çok açık ve bundan sonraki 3.5 yıl içinde ne olacağını gayet iyi biliyorum. Bu, omuzlarımdan büyük bir yük kaldırdı ve böylece tamamen yaptığım işe odaklanabiliyorum.”

"Gelecekte sözleşmeyi uzatmak birkaç farklı şeye bağlı olacak fakat evet, en az üç yıl orada olacağım."

"Bu benim için gerçekten önemli bir şeydi. Formula 1'deki kariyerim boyunca her defasında tek yıllık anlaşmalar imzaladım, bu yüzden gerçekten uzun vadeli bir projeye sahip olmak çok güzel."

"En az birkaç yıl boyunca bir sürücü olarak sahip olduğum iş hakkında strese girmeme gerek kalmayacak."

"Artık gerçekten fark yaratabilirim. Takım, daha çok proje lideri gibi olacağım konusunda bana güvence verdi."

"Açıkçası, bir şey söylerken size karşı daha fazla inanç varsa ve bunlar gerçekten yapılıyorsa, o zaman sizi çok motive ediyor."

"Mercedes bana çok yıllık bir anlaşma teklif etseydi, kesinlikle bir numaralı seçeneğim olurdu. Fakat tek yıllık bir teklif anlaşma teklif etselerdi ayrılırdım.”

Bottas, Williams iddialarına rağmen kendisi için en iyi seçeneğin Alfa Romeo olduğunun altını çizdi.

Bottas, "Bununla ilgili söylemem gereken tek şey, her açıdan kendim için en iyi anlaşmayı seçmeye çalıştığım."

"Dahil olduğum görüşmelerde en ikna edici seçenek Alfa Romeo'ydu. Williams da gelişim konusunda iyi bir iş çıkardı ve umarım kendileri için bunu sürdürebilirler." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pits

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pits

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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