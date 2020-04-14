Raikkonen: "Melbourne'e hiç gitmemeliydik"

Kimi Raikkonen AUTO Weekly ile yaptığı röportajda koronavirüs hakkında açıklamalar bulundu.

"Neredeyse hiç televizyon izlemiyorum ve neredeyse hiç gazete okumuyorum. Ama gün boyunca koronavirüsün yayılma durumunu takip edebilmek için telefondan haberleri okuyorum."

"Eğer bunun hakkında konuşmam gerekirse, tüm bu olan bitenler hakkında takıntılı değilim. Daha fazla haber izlemek veya daha fazla gazete okumak isterim, ama dikkatimi tamamen çocuklara verdim. Bütün günüm onlara ayrılmış durumda, ama akşamları televizyon izliyorum."

"Salgın korkunç ve kimse virüs kapmak istemiyor, ancak panik yapmamak önemli. Evde kalmamız söyleniyor ve sadece buna uymalıyız."

"Evde spor yapmak için küçük bir oda hazırladım. Ama evin etrafında günlük egzersizlerimi yapabilmem için yeterli alanım var. Herkesten uzakta yaşıyoruz, bundan ötürü motokros bile yapabilirim! Bu sorun değil. Sezon başlamadan önce veya yarışlar arasında zaten böyle şeyler yapıyorum. Bu açıdan bakıldığında hiçbir şey değişmedi."

Raikkonen mühendisleriyle iletişimde olup olmadığı sorusuna, "Onlarla Melbourne'den döndükten yaklaşık bir hafta sonra konuştum, ama şimdi takım fabrikası kapalı. Herkes yaz arasında, bu yüzden bunu yapmak gerekmiyor."

"Aracı kış testlerinde anladık. Ne yazık ki onu sürmek mümkün değildi. Şimdi sadece durumun nasıl olduğunu öğrenmek için mesajlaşıyoruz, ama iş hakkında hiçbir şey yok." yanıtını verdi.

Raikkonen, Melbourne'deki yarışın iptaline destek verdi.

"Başka seçenek yoktu. Avrupa'da olanlara bakıldığında, böyle bir senaryo oldukça muhtemeldi. Ancak yarışı iptal etme kararı daha önce verilebilirdi. Padoktaki tüm insanlar, Avrupa'dan oraya gelen herkes - havaalanında, uçakta veya başka bir yerde- enfekte olabilirdi. Ama böyle oldu."

"Oraya uçmamalıydık, ama kararı biz almadık. Pilotlar, Formula 1 ve FIA'da söylediklerini yapıyorlar. Bir yarış yapılıyorsa, biz de oraya gidiyoruz. Ancak geç de olsa iptal edilmesi, Formula 1 çalışanları ve seyircilerin virüsü kapma riskinden daha iyi."

"Sadece Formula 1 değil herkes uyanmak zorunda kaldı. Artık asıl mesele insanların hastalanmaması, ancak pandemi sona erdiğinde, sorulması gereken sorular başlayacak."

"Umarım sonuç olumlu olur, ancak şimdi kendinizi korumalı ve tüm bunlara dayanmalıyız." yanıtını verdi.