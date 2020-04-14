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Vettel, 2014'te Ricciardo'ya bilinçli olarak mı yenildi?

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Vettel, 2014'te Ricciardo'ya bilinçli olarak mı yenildi?
Ekleyen:
, Editör
14 Nis 2020 07:18

Sky Sports F1 yorumcusu Martin Brundle, Sebastian Vettel'in 2014'te Daniel Ricciardo'ya bilinçli olarak yenildiğini düşünüyor.

Sebastian Vettel, arka arkaya yakaladığı dört şampiyonluğun ardından geçen 2014'te pek de iyi bir yıl geçirememişti.

Vettel sezon boyunca hiç zafer alamazken, Daniel Ricciardo takımdaki henüz ilk yılında üç zafer aldı.

O sezon hibrit güç ünitelerine geçilmişti ve Vettel bu üniteleri sevmediğini söylüyordu.

Geçirdiği kötü yılın ardından başka bir takıma gitmesinin önü açıldı ve sonuç olarak Ferrari'ye geçiş yaptı. Vettel 2015 yılında çok iyi bir sezon geçirdi.

Martin Brundle'a göre Vettel, takımdan ayrılmasına izin veren maddeyi etkinleştirebilmek adına bilerek yavaş kalmış olabilir.

Brundle, "Seb'in Ricciardo'nun takıma katıldığı korkunç sezonunu hiçbir zaman anlayamadım."

"Hibrit araçlardan ne kadar nefret ettiğini söylüyordu ancak Ferrari'ye geldiği zaman hemen iyi performans göstermeye başladı."

"Sebastian'ın 2014 yılında Red Bull'dan ayrılmasına izin veren sözleşmede maddesini tetiklemek için özellikle çok yavaş sürüp gitmediğini hep merak ettim."

"Her neyse, sonuç olarak ayrılmak zorunda kaldı çünkü Danny Ric ile böyle bir yıl daha geçirseydi, değeri neredeyse sıfıra düşecekti." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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