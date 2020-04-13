Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Nisan

Instagram Gönderileri

Alex Albon

Red Bull pilotu Alex, takipçilerinin Tayland yeni yılını kutlamış. Fotoğrafına, "Ben ve ailem Tai yeni yılınızı kutlarız, umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir ve izolasyondasınızdır." açıklamasını yazmış.

Valtteri Bottas

Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsü Valtteri, online bisiklet turnuvaya katılırken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Sergio Perez

Meksikalı sürücü çok güzel bir olaya imza atmış. Kendi derneği aracılığıyla Meksika halkına bakliyat bağışında bulunmuş ve takipçilerinden de destek istemiş. Her 300 peso bir aileye yardım demek!

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü de bir yardım kampanyasına imza atmış. Detaylarını profilinde bulabilirsiniz.

George Russell

Williams sürücüsü, motivasyon için Muhammed Ali'nin bir sözünü paylaşmış. "Günleri saymayın, sayılmaya değer günler yaşayın."

Instagram Hikayeleri

- Daniel Ricciardo: Avustralya pilot yeni bir düelloya katılmış. Bu düelloda ayağınızın tabanına koyduğunuz ayakkabı ile yerde yuvarlanmanız ve ayakkabı düşmeden eski halinize gelmeniz gerekiyor. Ricciardo bu konuda da oldukça yetenekli olduğunu göstermiş. Ayrıca her zaman yaptığı gibi yine gün batımını güzel bir müzikle birlikte paylaşmış.

- Valtteri Bottas: Fin pilot sabah bisiklet üzerinde çalışırken çekindiği bir fotoğrafı hikayesine eklemiş. Ayrıca kız arkadaşı Tiffony Cromwell'ın kendisini antrenman yaparken çektiği görüntüleri de paylaşmış. Bu görüntülerde Bottas'ın balta ile ağacı kestiği görülüyor. Sonrasında da birlikte puzzle yaparken çektikleri başka bir görüntüyü paylaşmışlar.

- Nicholas Latifi: Kanadalı F1 pilotu, Switch hesabından canlı yayın yapmış ve takipçileri kanalına davet etmiş.

- Lando Norris: İngiliz pilot esprili şekilde mutfak lavabosunun içini süngerle ovduğu bir video klip paylaşmış. Daha sonra da antrenman yaptığı yerin görüntüsünü paylaşmış.

- Max Verstappen: Hollandalı pilot çarşamba günü Supercars'ın sanal yarışında yer alacağına dair açıklama yapmış ve heyecanlı olduğunu belirtmiş.

- Romain Grosjean: Yaptığı güzel yemeklerle ün salan Romain Grosjean, bir kez daha aşçılık yeteneklerini konuşturmuş.

- Sergio Perez: Şarkı söylerken çekilen bir görüntüsünü hikayesinden paylaşmış.

- Antonio Giovinazzi: İtalyan sürücü yeni sanal yarışlara katılacağını duyurmuş ve bununla ilgili bilgiler paylaşmış.

- Esteban Ocon: Fransız pilot, 2014'te kazandığı FIA Formula 3 şampiyonluğunun ardından kendisine verilen kupanın fotoğrafını paylaşmış.