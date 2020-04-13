Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
227 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Nisan

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Nisan
Ekleyen:
, Editör
13 Nis 2020 20:23

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 13 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Alex Albon

Red Bull pilotu Alex, takipçilerinin Tayland yeni yılını kutlamış. Fotoğrafına, "Ben ve ailem Tai yeni yılınızı kutlarız, umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir ve izolasyondasınızdır." açıklamasını yazmış.

 

 

Valtteri Bottas

Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsü Valtteri, online bisiklet turnuvaya katılırken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

 

 

Sergio Perez

Meksikalı sürücü çok güzel bir olaya imza atmış. Kendi derneği aracılığıyla Meksika halkına bakliyat bağışında bulunmuş ve takipçilerinden de destek istemiş. Her 300 peso bir aileye yardım demek!

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü de bir yardım kampanyasına imza atmış. Detaylarını profilinde bulabilirsiniz.

 

 

George Russell

Williams sürücüsü, motivasyon için Muhammed Ali'nin bir sözünü paylaşmış. "Günleri saymayın, sayılmaya değer günler yaşayın."

 

 

Instagram Hikayeleri

- Daniel Ricciardo: Avustralya pilot yeni bir düelloya katılmış. Bu düelloda ayağınızın tabanına koyduğunuz ayakkabı ile yerde yuvarlanmanız ve ayakkabı düşmeden eski halinize gelmeniz gerekiyor. Ricciardo bu konuda da oldukça yetenekli olduğunu göstermiş. Ayrıca her zaman yaptığı gibi yine gün batımını güzel bir müzikle birlikte paylaşmış.

- Valtteri Bottas: Fin pilot sabah bisiklet üzerinde çalışırken çekindiği bir fotoğrafı hikayesine eklemiş. Ayrıca kız arkadaşı Tiffony Cromwell'ın kendisini antrenman yaparken çektiği görüntüleri de paylaşmış. Bu görüntülerde Bottas'ın balta ile ağacı kestiği görülüyor. Sonrasında da birlikte puzzle yaparken çektikleri başka bir görüntüyü paylaşmışlar.

- Nicholas Latifi: Kanadalı F1 pilotu, Switch hesabından canlı yayın yapmış ve takipçileri kanalına davet etmiş.

- Lando Norris: İngiliz pilot esprili şekilde mutfak lavabosunun içini süngerle ovduğu bir video klip paylaşmış. Daha sonra da antrenman yaptığı yerin görüntüsünü paylaşmış.

- Max Verstappen: Hollandalı pilot çarşamba günü Supercars'ın sanal yarışında yer alacağına dair açıklama yapmış ve heyecanlı olduğunu belirtmiş.

- Romain Grosjean: Yaptığı güzel yemeklerle ün salan Romain Grosjean, bir kez daha aşçılık yeteneklerini konuşturmuş.

- Sergio Perez: Şarkı söylerken çekilen bir görüntüsünü hikayesinden paylaşmış.

- Antonio Giovinazzi: İtalyan sürücü yeni sanal yarışlara katılacağını duyurmuş ve bununla ilgili bilgiler paylaşmış.

- Esteban Ocon: Fransız pilot, 2014'te kazandığı FIA Formula 3 şampiyonluğunun ardından kendisine verilen kupanın fotoğrafını paylaşmış.

Sonraki haber
Norris: “Olmadığım biri gibi olmaya çalışmayacağım”

Önceki haber

Norris: “Olmadığım biri gibi olmaya çalışmayacağım”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
73 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!

3s
2
Formula 1

Özel içerik: Lotus'un yasaklanan ikiz şasisi

3
Formula 1

Rosberg: "Belki de Hamilton'ın yeteneğine sahip değildim"

3s
4
Formula 1

Briatore: "Ferrari, Alonso'yu kıskanıyordu"

5
Formula 1

Vettel: "İtalyan kültürü çok yanlış anlaşılıyor"

Son Videolar

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Son Haberler

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 13 Nisan

Norris: “Olmadığım biri gibi olmaya çalışmayacağım”
F1

Norris: “Olmadığım biri gibi olmaya çalışmayacağım”

Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!
F1

Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!

Rosberg: "Belki de Hamilton'ın yeteneğine sahip değildim"
F1

Rosberg: "Belki de Hamilton'ın yeteneğine sahip değildim"

F1 tarihinde bugün: 13 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 13 Nisan

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.