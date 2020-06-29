Polisler taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı

F1 sezonunun kapalı kapılar ardında yapılacak olması ile beraber taraftarların, pistin yakınında bulunan noktalarda bir araya gelip pist üzerindeki aksiyonu olabildiğince yakın bir noktada izlemeleri konusunda şüpheler bulunuyor.

2 Ağustos'ta Britanya GP'sini ve bir sonraki hafta ise 70. Yıl GP'sini düzenleyecek olan Silverstone'da polis, taraftarların organizasyon alanına yaklaşılmasının tolere edilmeyeceğini ve bu durumun yarışların iptaline sebep olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Northamptonshire Polisi'nin yaptığı açıklamalarda şunlar belirtildi: "Yarış organizatörleri, yarış personelini, organizasyon görevlilerini ve bölgesel komüniteyi korumak ve enfeksiyon riskini olabildiğince düşük tutmak için sert ve güçlü önlemler aldılar."

"Bölge içerisinde kontrol edilemeyecek olan toplanmalar sadece organizasyonu değil, tüm Formula 1 sezonunu risk altına alır."

Silverstone'da iki farklı yarış düzenlemek için F1 patronları ile beraber çalışan İngiltere GP patronu Stuart Pringle, taraftarların pistten uzak kalması için polisin açıklamalarını destekledi.

"Britanyalı Formula 1 taraftarları dünyanın en tutkulu taraftarları, ancak onlardan Ağustos'un ilk iki hafta sonu boyunca Silverstone bölgesine seyahat etmemelerini rica ediyoruz."

"2020 kendine özgü bir sezon olacak ve sezonun devam etmesi için çok fazla fedakarlıklar yapıldı. Ancak motor sporları camiası olarak Formula 1 sezonunun riske atılmasını önlemek için ve Silverstone halkının güvenliğini sağlamak için beraber çalışmalıyız."

Organizatör yöneticisi Dennis Murray ise, pist etrafında sert kontroller olacağını ve piste yaklaşmak isteyen taraftarların geri döndürüleceğini belirtti.

"Yarışlar sırasında piste yakın olmanın taraftarlara cazip geldiğinin farkındayız, ancak ne yazık ki bu sene bunu uygulamak mümkün olmayacak ve bölgesel alana ulaşmak olabildiğince kısıtlı olacak."

"Taraftarları, organizasyonları evde takip etmeleri konusunda teşvik etmekle beraber, pist dışındaki çitlere erişme fırsatlarının olmayacağını belirtmek istiyoruz. Bunu deneyen bireyler ise, alanı detaylı bir şekilde denetleyecek olan Silverstone güvenliği tarafından, veya benim adamlarım tarafından geri çevrilecekler."

"Yarışlar her ne kadar kapalı kapılar ardında yapılıyor olsa da, koyduğumuz güvenlik önlemleri hiç olmadığı kadar sıkı olacak. Pist ile katılımcılar, takımlar ve bölgesel halkımız için olabilecek en güvenli organizasyonları sağlamak için birlikte çalışıyoruz.