F1, 2022'ye kadar finansal rahatlığa sahip olacak

Anlaşma, F1'in sahip olduğu 2.9 milyar dolarlık krediye ve 500 milyon dolarlık yenilenen kredi hesabına bağlandı.

Şirket, kredinin "hisse rehini, banka hesabı ve F1'in birincil işletme şirketleri" adına verildiğinin altını çizdi.

Aslen, yapılan bu anlaşma F1'in çalışması gereken maksimum muhtemel eğilimi, veya kazanç ile borç oranını verecek.

2020 kazancı ve COVID-19 krizinin gelirleri kötü bir şekilde etkilemesi ile beraber bu gidişatın 2021'e geçmesi de beklenirken F1, anlaşmayı ihlal etmek konusunda risk aldı.

Hatta Nisan ayında kredi ajansı Moody'nin yaptığı araştırmalar, sezon başlangıcının ertelenmesinin gelirlere verdiği etki altında ihlallerin "büyük bir ihtimalle" olabileceğini göstermişti.

Ancak Liberty bu ihlal riskini gözden geçirdi ve "F1'deki tüm hakkı elinde bulunduran Liberty iştiraki Delta Topco Limited'in belirli iştiraklerinin, kredi ve döner kredilerinde bir değişiklik" yaptığını açıkladı.

Açıklamada düzeltmenin, "F1'in belirli ek koşullara uyması durumunda, net kaldıraç finansal sözleşmesinin 1 Ocak 2022'ye kadar uygulanmayacağının ön görüldüğü" de belirtildi.

Bir başka deyişle anlaşmanın asıl şartları, F1'in zor koşullar altında geçirebileceği iki yıl boyunca, yani 2021'in sonuna kadar dondurulacak.

CEO Chase Carey şunları söyledi: "Güçlü bir denge tablosu ve geniş bir likidite ile beraber, borç anlaşmalarımızda sağlanan esneklikler, şu andaki zorlu zamanları geride bırakmamızda bize yardımcı olacak."

Liberty, bu değişikliklerde gerekli koşullar bulunduğu konusunda net bir tavır takınıyor ve "F1'in uygulanabilir kıldığı ilgili koşulların arasında 200 milyon dolarlık minimum likiditenin muhafazası ve kar payları, diğer ödemeler ve ek borcun ödemesinde yapılan belirli kısıtlamalar" barındırıyor.

Buna ek olarak, eğer F1 bu anlaşmayı 1 Ocak 2022 öncesinde iptal ederse ve orijinal anlaşmanın şartlarına geri dönerse, bu ekstra durumlar geçerli olmayacak.

Nisan ayı sonunda Liberty, F1'in finansal pozisyonunu "mal varlığı değişimi" ile beraber desteklemişti ve F1 bu sayede, kardeş şirket olan Sirius XM ile 1.4 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.