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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Haziran

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Haziran
Ekleyen:
, Editör
29 Haz 2020 17:21

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 29 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Carlos Sainz

İspanyol sürücü, takımın telsiz kulaklıklarıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Doğru mu duydum, yarış haftasında mıyız? Yaşasın!" yazmış.

 

 

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, yarış aracının yeni renk düzenini paylaşmış. Alman takım, ırkçılığa karşı durarak araçlarının renk düzenini siyaha çevirdi.

 

 

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, pist kenarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve "Hey, yarış haftasındayız." açıklamasını yazmış.

 

Ayrıca, başka bir fotoğrafta, kendi sözlerine yer vermiş. 'Irkçılığa ve ayrımcılığa yer yok' açıklamasıyla konuyla ilgili bir başka açıklamasını paylaşmış. "Biliyoruz ki takımlarımız, dahil olduğu toplumu temsil ettiğinde daha güçlü. Ve bizim için bir arada olmak ve değişime olan bağlılığımızı göstermek önemli."

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü, eşi Marion ile poz vermiş. F1'in 8JS markası ile iş birliği yapışını kutlamış.

 

Ayrıca, Avusturya GP ile yarışların yeniden başlayışını heyecanla karşılamış. Avusturya GP ile ilgili bilgilendirici bir video hazırlamış.

 

 

Daniel Ricciardo

Avustralyalı sürücü, bu sefer Monako'daki tırmanışından bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Tırmanışımı klasik Monako pozu tamamladı. Sanırım bu işi biliyoruz." yazmış.

 

 

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü, yeni bir sponsor bulmuş. Ünlü kahve/kahve gereçleri markası Nespresso'dan başlangıç seviyesi kahve setini kapmış.

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü, doğum günü dilekleri için hayranlarına teşekkür etmiş.

 

 

Sergio Perez

Meksikalı sürücü, garajdan bir fotoğraf paylaşmış. Açıklamaya, "Komplike geçen haftalardan ve birçok belirsizliklerden sonra, sonunda yeniden piste dönme vakti. Başlamak için son derece hazırlıklı ve motiveyiz." yazmış.

 

 

Lance Stroll

Kanadalı sürücü, aracındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. "Geri sayım başladı." açıklamasını yazmış.

 
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