Pilotlar, 2022 araçlarıyla Monako'nun "daha dar" hissettireceğini düşünüyorlar

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Formula 1 bu yıl teknik kurallarda önemli değişiklikler yaptı ve zemin etkisine geçişle, araçlar önden kaymaya daha meyilli hale gelirken, araçlar yavaş virajlarda daha hantal oldu.

Yeni araçlar bu hafta sonu Monako'da ilk kez piste çıkacak ve pist büyük oranda yavaş virajlardan oluşuyor ve yeni nesil araçların iyi performans gösterdiği orta ya da hızlı virajlara sahip değil.

Monako GP'deki en büyük zorluğun önden kayma olup olmayacağı sorusuna Magnussen, "Olabilir fakat aynı zamanda bu araçlar daha genişler ve sanki pist daralmış gibi hissedeceğiz."

"Ayrıca görüş de daha kötü. Bu yıl apeksi çok fazla görmedim. Yani daha zorlu olacak." dedi.

Yeni nesil araçların ön tekerleklerinin üzerinde aero kanat yer alıyor ve pilotlar zaman zaman bunun görüş problemine yol açtığını söylediler.

Fakat Leclerc, "Bu yılki araçla görüşün o kadar da büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. En azından benim için problem değil." dedi.

Bu da bir sürücülerin görüş konusunda bölündüğünü gösteriyor.

A scenic view of the exit of the Tunnel and the approach to the Nouvelle Chicane Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise görüşün problem olmayacağını düşünen isimlerden birisi ve bugün şöyle dedi: "Suudi Arabistan, Monako'ya gelmeden önce bana göre oldukça iyi bir ilk testti ve orada hiç sorun değildi."

"Yani, buradaki görüş konusunda çok endişeli olmadığımı söyleyebilirim."

Düşük hızlı virajlarda eskisinden daha kötü performans gösteren yeni nesil araçlar, aynı zamanda kerblerde de tutarsızlar.

Magnussen bu sorunun Monako'da kaza sayısını artıracağını düşünmüyor ancak değişen yol tutuş, 2022 araçlarının artan ağırlığı, hassas sürüş ihtiyacı ve en hızlı tur için bariyerlere yakın gitmek zorunda kalmalarının Swimming Pool kompleksinde kaza yapmayı kolaylaştıracağını dile getirdi.

Magnussen, Leclerc'in 2021 Monako GP sıralama turlarında yaptığı kazaya da dikkat çekti.

Magnussen, "16. viraj her zaman büyük bir risk taşıyor. Çünkü 15. virajda biraz hızlı giderseniz , 16. virajdaki kerbe çarparsınız ve kendinizi doğrudan duvara giderken bulursunuz."

"Ya da çok erken dönebilir, 15. virajdaki duvarın içine çarpabilir ve sonra kerbün üzerinden uçabilirsiniz. Bu araçlarla sanırım bunu yapmak daha da kolay olacak."

"Fakat ekstra bir risk olduğuna inanmıyorum. Uçup duvara çarpmak için sarı kerbe aracın ortasıyla vurmanız lazım."

"Yani bir bakıma kerbe gelmeden önce hata yapmanız gerekiyor." dedi.