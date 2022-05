Pilotlar, 2022 araçlarıyla Monako'nun "daha dar" hissettireceğini düşünüyorlar

Formula 1 bu yıl teknik kurallarda önemli değişiklikler yaptı ve zemin etkisine geçişle, araçlar önden kaymaya daha meyilli hale gelirken, araçlar yavaş virajlarda daha hantal oldu.

Yeni araçlar bu hafta sonu Monako'da ilk kez piste çıkacak ve pist büyük oranda yavaş virajlardan oluşuyor ve yeni nesil araçların iyi performans gösterdiği orta ya da hızlı virajlara sahip değil.

Monako GP'deki en büyük zorluğun önden kayma olup olmayacağı sorusuna Magnussen, "Olabilir fakat aynı zamanda bu araçlar daha genişler ve sanki pist daralmış gibi hissedeceğiz."

"Ayrıca görüş de daha kötü. Bu yıl apeksi çok fazla görmedim. Yani daha zorlu olacak." dedi.

Yeni nesil araçların ön tekerleklerinin üzerinde aero kanat yer alıyor ve pilotlar zaman zaman bunun görüş problemine yol açtığını söylediler.

Fakat Leclerc, "Bu yılki araçla görüşün o kadar da büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. En azından benim için problem değil." dedi.

Bu da bir sürücülerin görüş konusunda bölündüğünü gösteriyor.

A scenic view of the exit of the Tunnel and the approach to the Nouvelle Chicane

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images