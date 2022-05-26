Uçağa izinsiz silah sokmaya çalışan Ecclestone tutuklandı, serbest bırakıldı

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Ecclestone çarşamba günü Brezilya, Campinas'taydı ve özel uçağıyla İsviçre'ye gidecekti. Havalimanına girerken yapılan x-ray taramasında Ecclestone'un bagajında 32 kalibrelik LW Seecamp tabanca olduğu tespit edildi. Ancak tabancanın yanında herhangi bir mühimmat yoktu.

Bu tespitin ardından 91 yaşındaki Ecclestone havalimanındaki polis merkezine alındı ancak sonrasında yapılan açıklamaya göre 1266 dolar cezayı ödeyerek serbest bırakıldı. Bu işlemin ardından Ecclestone, İsviçre'ye uçtu.

Yerel basında çıkan haberlere göre Ecclestone, bu silahının Brezilya'daki çiftliğinde olduğunu kabul etti ancak uçuş öncesinde bagajında bulunduğunu bilmediğini, bu yüzden gerekli belgelere sahip olmadığını belirtti.

Ecclestone, FIA Başkan Yardımcısı ve Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi olan eşi Fabiana ile bu ay Brezilya'da çeşitli motor sporları etkinliğinde yer aldı. Ecclestone, Interlagos'taki Truck Cup ve TCR Güney Amerika etkinliklerine katıldıktan sonra Velo Citta'da Brezilya Stock Car Pro Serisi etkinliğini ziyaret etti.

Ecclestone ayrıca geçtiğimiz günlerde Brabham'a sahip olduğu dönemde kendisi adına iki dünya şampiyonluğu kazanan Nelson Piquet ile de görüştü.

1949'dan beri motor sporları dünyasında pilot, takım menajeri, takım sahibi, F1'in ticari sahibi gibi birçok pozisyonda bulunan Ecclestone, 1971'de Brabham takımını almış, birden çok şampiyonluk kazanıp 1988'de 5 milyon dolar karşılığında Joachim Luthi'ye satmıştı.

Ecclestone, 1974'te 5 takım patronuyla Formula 1 Üreticiler Birliği'ni kurmuştu ve sonrasında ise sporun ticari haklarını satın aldı. Ecclestone döneminde F1'in televizyon hakları değeri çok ciddi değer kazanmıştı.

2017'de Formula 1 Grubu'nu Liberty Media'ya satan Ecclestone'un mal varlığının 3 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Carlo Boutagy, F1 Fanzone, Bernie Ecclestone, CEO Formula One Group FOM 1 / 27 Fotoğraf: Sutton Images Bernie Ecclestone, CEO Formula One Group (FOM) with Mohammed Bin Sulayem 2 / 27 Fotoğraf: Sutton Images Bernie Ecclestone, FOM President, with Herbie Blash, Brabham team manager. 3 / 27 Fotoğraf: LAT Images Bernie Ecclestone talks with Mohammed Bin Sulayem 4 / 27 Fotoğraf: Sutton Images Max Mosley, Bernie Ecclestone 5 / 27 Fotoğraf: Uncredited Photo Max Mosley, Bernie Ecclestone 6 / 27 Fotoğraf: Uncredited Photo Bernie Ecclestone 7 / 27 Fotoğraf: Uncredited Photo Michael Schumacher, Benetton, Bernie Ecclestone 8 / 27 Fotoğraf: Sutton Images Max Mosley, President of the FIA and Bernie Ecclestone, F1 Supremo 9 / 27 Fotoğraf: Sutton Images Murray Walker is presented with his "Bernie Award" by the man himself, Bernie Ecclestone, on behalf of the Grand Prix Party and Prof. Sydney Watkins Brain and Spine Foundation Charity 10 / 27 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner talks with Roger Penske, Penske Team Owner 11 / 27 Fotoğraf: David Phipps Gordon Murray ve Bernie Ecclestone ve Carlos Reutemann, Brabham BT44B-Ford 12 / 27 Fotoğraf: LAT Images Bernie Ecclestone, F1 Supremo with David Richards, CEO Prodrive 13 / 27 Fotoğraf: James Moy Bernie Ecclestone, F1 Supremo 14 / 27 Fotoğraf: Sutton Images John Goossens, Texaco Direktörü ve Bernie Ecclestone, Brabham Takım sahibi 15 / 27 Fotoğraf: Sutton Images FOCA chairman Bernie Ecclestone with FISA president Jean-Marie Balestre 16 / 27 Fotoğraf: LAT Images Jean-Marie Balestre, FISA President and Bernie Ecclestone, FOCA President / Brabham Manager 17 / 27 Fotoğraf: David Phipps Bernie Ecclestone, Valentino Rossi, Mick Doohan 18 / 27 Fotoğraf: Sutton Images Carlos Pace, Brabham, Frank Williams, Williams Team Owner and Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner 19 / 27 Fotoğraf: David Phipps Bernie Ecclestone, CEO and President, FOM, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG 20 / 27 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Nelson Piquet, Brabham and Bernie Ecclestone 21 / 27 Fotoğraf: LAT Images Bernie Ecclestone, F1 Supremo 22 / 27 Fotoğraf: Sutton Images Yvon Leon, FISA Secretary General; Jean Marie Balestre, President FISA and Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner and FOCA President 23 / 27 Fotoğraf: Sutton Images Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner talks with Jean-Marie Balestre, President of FISA 24 / 27 Fotoğraf: Sutton Images Bernie Ecclestone, Brabham owner 25 / 27 Fotoğraf: Sutton Images Sebastian Vettel, Ferrari and Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1 in the Ferrari garage 26 / 27 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing 27 / 27 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images