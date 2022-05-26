Uçağa izinsiz silah sokmaya çalışan Ecclestone tutuklandı, serbest bırakıldı
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, çarşamba günü Brezilya'da havalimanına izinsiz bir şekilde silah sokmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı ancak yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.
Ecclestone çarşamba günü Brezilya, Campinas'taydı ve özel uçağıyla İsviçre'ye gidecekti. Havalimanına girerken yapılan x-ray taramasında Ecclestone'un bagajında 32 kalibrelik LW Seecamp tabanca olduğu tespit edildi. Ancak tabancanın yanında herhangi bir mühimmat yoktu.
Bu tespitin ardından 91 yaşındaki Ecclestone havalimanındaki polis merkezine alındı ancak sonrasında yapılan açıklamaya göre 1266 dolar cezayı ödeyerek serbest bırakıldı. Bu işlemin ardından Ecclestone, İsviçre'ye uçtu.
Yerel basında çıkan haberlere göre Ecclestone, bu silahının Brezilya'daki çiftliğinde olduğunu kabul etti ancak uçuş öncesinde bagajında bulunduğunu bilmediğini, bu yüzden gerekli belgelere sahip olmadığını belirtti.
Ecclestone, FIA Başkan Yardımcısı ve Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi olan eşi Fabiana ile bu ay Brezilya'da çeşitli motor sporları etkinliğinde yer aldı. Ecclestone, Interlagos'taki Truck Cup ve TCR Güney Amerika etkinliklerine katıldıktan sonra Velo Citta'da Brezilya Stock Car Pro Serisi etkinliğini ziyaret etti.
Ecclestone ayrıca geçtiğimiz günlerde Brabham'a sahip olduğu dönemde kendisi adına iki dünya şampiyonluğu kazanan Nelson Piquet ile de görüştü.
1949'dan beri motor sporları dünyasında pilot, takım menajeri, takım sahibi, F1'in ticari sahibi gibi birçok pozisyonda bulunan Ecclestone, 1971'de Brabham takımını almış, birden çok şampiyonluk kazanıp 1988'de 5 milyon dolar karşılığında Joachim Luthi'ye satmıştı.
Ecclestone, 1974'te 5 takım patronuyla Formula 1 Üreticiler Birliği'ni kurmuştu ve sonrasında ise sporun ticari haklarını satın aldı. Ecclestone döneminde F1'in televizyon hakları değeri çok ciddi değer kazanmıştı.
2017'de Formula 1 Grubu'nu Liberty Media'ya satan Ecclestone'un mal varlığının 3 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
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Fotoğraf: Sutton Images
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Fotoğraf: Uncredited Photo
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Fotoğraf: David Phipps
Fotoğraf: LAT Images
Fotoğraf: James Moy
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: LAT Images
Fotoğraf: David Phipps
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: David Phipps
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: LAT Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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