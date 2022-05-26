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Formula 1 Haberler

Uçağa izinsiz silah sokmaya çalışan Ecclestone tutuklandı, serbest bırakıldı

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, çarşamba günü Brezilya'da havalimanına izinsiz bir şekilde silah sokmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı ancak yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Uçağa izinsiz silah sokmaya çalışan Ecclestone tutuklandı, serbest bırakıldı
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Ecclestone çarşamba günü Brezilya, Campinas'taydı ve özel uçağıyla İsviçre'ye gidecekti. Havalimanına girerken yapılan x-ray taramasında Ecclestone'un bagajında 32 kalibrelik LW Seecamp tabanca olduğu tespit edildi. Ancak tabancanın yanında herhangi bir mühimmat yoktu.

Bu tespitin ardından 91 yaşındaki Ecclestone havalimanındaki polis merkezine alındı ancak sonrasında yapılan açıklamaya göre 1266 dolar cezayı ödeyerek serbest bırakıldı. Bu işlemin ardından Ecclestone, İsviçre'ye uçtu.

Yerel basında çıkan haberlere göre Ecclestone, bu silahının Brezilya'daki çiftliğinde olduğunu kabul etti ancak uçuş öncesinde bagajında bulunduğunu bilmediğini, bu yüzden gerekli belgelere sahip olmadığını belirtti.

Ecclestone, FIA Başkan Yardımcısı ve Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi olan eşi Fabiana ile bu ay Brezilya'da çeşitli motor sporları etkinliğinde yer aldı. Ecclestone, Interlagos'taki Truck Cup ve TCR Güney Amerika etkinliklerine katıldıktan sonra Velo Citta'da Brezilya Stock Car Pro Serisi etkinliğini ziyaret etti.

Ecclestone ayrıca geçtiğimiz günlerde Brabham'a sahip olduğu dönemde kendisi adına iki dünya şampiyonluğu kazanan Nelson Piquet ile de görüştü.

1949'dan beri motor sporları dünyasında pilot, takım menajeri, takım sahibi, F1'in ticari sahibi gibi birçok pozisyonda bulunan Ecclestone, 1971'de Brabham takımını almış, birden çok şampiyonluk kazanıp 1988'de 5 milyon dolar karşılığında Joachim Luthi'ye satmıştı.

Ecclestone, 1974'te 5 takım patronuyla Formula 1 Üreticiler Birliği'ni kurmuştu ve sonrasında ise sporun ticari haklarını satın aldı. Ecclestone döneminde F1'in televizyon hakları değeri çok ciddi değer kazanmıştı.

2017'de Formula 1 Grubu'nu Liberty Media'ya satan Ecclestone'un mal varlığının 3 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Carlo Boutagy, F1 Fanzone, Bernie Ecclestone, CEO Formula One Group FOM
Carlo Boutagy, F1 Fanzone, Bernie Ecclestone, CEO Formula One Group FOM
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Fotoğraf: Sutton Images

Bernie Ecclestone, CEO Formula One Group (FOM) with Mohammed Bin Sulayem
Bernie Ecclestone, CEO Formula One Group (FOM) with Mohammed Bin Sulayem
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Fotoğraf: Sutton Images

Bernie Ecclestone, FOM President, with Herbie Blash, Brabham team manager.
Bernie Ecclestone, FOM President, with Herbie Blash, Brabham team manager.
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Fotoğraf: LAT Images

Bernie Ecclestone talks with Mohammed Bin Sulayem
Bernie Ecclestone talks with Mohammed Bin Sulayem
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Fotoğraf: Sutton Images

Max Mosley, Bernie Ecclestone
Max Mosley, Bernie Ecclestone
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Fotoğraf: Uncredited Photo

Max Mosley, Bernie Ecclestone
Max Mosley, Bernie Ecclestone
6/27

Fotoğraf: Uncredited Photo

Bernie Ecclestone
Bernie Ecclestone
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Fotoğraf: Uncredited Photo

Michael Schumacher, Benetton, Bernie Ecclestone
Michael Schumacher, Benetton, Bernie Ecclestone
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Fotoğraf: Sutton Images

Max Mosley, President of the FIA and Bernie Ecclestone, F1 Supremo
Max Mosley, President of the FIA and Bernie Ecclestone, F1 Supremo
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Fotoğraf: Sutton Images

Murray Walker is presented with his "Bernie Award" by the man himself, Bernie Ecclestone, on behalf of the Grand Prix Party and Prof. Sydney Watkins Brain and Spine Foundation Charity
Murray Walker is presented with his "Bernie Award" by the man himself, Bernie Ecclestone, on behalf of the Grand Prix Party and Prof. Sydney Watkins Brain and Spine Foundation Charity
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner talks with Roger Penske, Penske Team Owner
Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner talks with Roger Penske, Penske Team Owner
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Fotoğraf: David Phipps

Gordon Murray ve Bernie Ecclestone ve Carlos Reutemann, Brabham BT44B-Ford
Gordon Murray ve Bernie Ecclestone ve Carlos Reutemann, Brabham BT44B-Ford
12/27

Fotoğraf: LAT Images

Bernie Ecclestone, F1 Supremo with David Richards, CEO Prodrive
Bernie Ecclestone, F1 Supremo with David Richards, CEO Prodrive
13/27

Fotoğraf: James Moy

Bernie Ecclestone, F1 Supremo
Bernie Ecclestone, F1 Supremo
14/27

Fotoğraf: Sutton Images

John Goossens, Texaco Direktörü ve Bernie Ecclestone, Brabham Takım sahibi
John Goossens, Texaco Direktörü ve Bernie Ecclestone, Brabham Takım sahibi
15/27

Fotoğraf: Sutton Images

FOCA chairman Bernie Ecclestone with FISA president Jean-Marie Balestre
FOCA chairman Bernie Ecclestone with FISA president Jean-Marie Balestre
16/27

Fotoğraf: LAT Images

Jean-Marie Balestre, FISA President and Bernie Ecclestone, FOCA President / Brabham Manager
Jean-Marie Balestre, FISA President and Bernie Ecclestone, FOCA President / Brabham Manager
17/27

Fotoğraf: David Phipps

Bernie Ecclestone, Valentino Rossi, Mick Doohan
Bernie Ecclestone, Valentino Rossi, Mick Doohan
18/27

Fotoğraf: Sutton Images

Carlos Pace, Brabham, Frank Williams, Williams Team Owner and Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner
Carlos Pace, Brabham, Frank Williams, Williams Team Owner and Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner
19/27

Fotoğraf: David Phipps

Bernie Ecclestone, CEO and President, FOM, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Bernie Ecclestone, CEO and President, FOM, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG
20/27

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Nelson Piquet, Brabham and Bernie Ecclestone
Nelson Piquet, Brabham and Bernie Ecclestone
21/27

Fotoğraf: LAT Images

Bernie Ecclestone, F1 Supremo
Bernie Ecclestone, F1 Supremo
22/27

Fotoğraf: Sutton Images

Yvon Leon, FISA Secretary General; Jean Marie Balestre, President FISA and Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner and FOCA President
Yvon Leon, FISA Secretary General; Jean Marie Balestre, President FISA and Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner and FOCA President
23/27

Fotoğraf: Sutton Images

Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner talks with Jean-Marie Balestre, President of FISA
Bernie Ecclestone, Brabham Team Owner talks with Jean-Marie Balestre, President of FISA
24/27

Fotoğraf: Sutton Images

Bernie Ecclestone, Brabham owner
Bernie Ecclestone, Brabham owner
25/27

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, Ferrari and Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1 in the Ferrari garage
Sebastian Vettel, Ferrari and Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1 in the Ferrari garage
26/27

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
27/27

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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