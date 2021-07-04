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Perez: "Yarış tempomuz, sıralama turlarına kıyasla daha iyi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turların üçüncü olduğu için mutlu olduğunu ve yarışta daha da güçlü olmayı beklediğini söyledi.

Perez: "Yarış tempomuz, sıralama turlarına kıyasla daha iyi"

Meksikalı pilot, geçen hafta sonu tek turda zorlanmış ve sıralama turlarını beşinci sırada tamamlamıştı. Ancak bu hafta sonu iki Mercedes'i de geçerek üçüncü olmayı başardı.

Perez şöyle konuştu: "Mutluyum, takım kendi pistinde çok iyi bir sonuç elde etti. Max'le beraber iyi pozisyonlara sahibiz ve yarın başarılı bir yarışa sahip olmayı umuyoruz."

"Açıkçası benim için kolay bir hafta sonu olmuyor. Aracın potansiyelini ortaya çıkarabilmek için denge ayarlarını pek çok kez değiştirdik ve piste her çıkışımızda daha da geliştik. Dün araçla ilgili bir sorunumuz vardı ve bugün bu sorunu çözmeyi başardık. Geliştik, dengeyi bulduk ve burada geçirdiğimiz bir hafta sonunun ardından giderek daha rahat hale geldik."

"Sıralama turlarında iyi bir ilerleme kaydettik ve iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum, iyi bir başlangıç pozisyonumuz var. Yarın yarışta güçlü olabiliriz ve iyi bir tempo yakalayabiliriz."

"Bu hafta sonu geçen hafta sonuna kıyasla daha iyi gidiyor ve bunun temel sebebi öğrenmek diye düşünüyorum. Geçen hafta öğrendiğimiz şeyler, gelişmeme yardım ettik ve bugün daha iyi bir sonuç elde etmemize yardımcı oldu. Yarın bu son 0.2 saniyelik dilimi bulmak için zorlamaya devam edeceğiz."

Çözülen problemin ne olduğu sorusuna yanıt veren Perez, "Şasiyle ilgiliydi. Dengede mücadele ediyorduk, onu geliştirmeye çalışıyorduk. Tüm hafta sonu boyunca olması gereken seviyenin uzağındaydık ama önemli olduğu anda her şeyi bir araya getirmeyi başarıp, iyi bir tur attık. Bence doğru ayarları yaptık ve kesinlikle sıralama turlarına kıyasla yarışta daha iyi bir araca sahibiz." cevabını verdi.

Artık Verstappen'i ayarlarını kullanmaktan ziyade kendi ayarlarını kullanmaya başladığını söyleyen Perez şunları ekledi: "Ayarlarda yavaş yavaş kendi yönümüze gitmeye başlıyoruz. Açıkçası her iki araç da aynı versiyona yani aynı aerodinamik kuruluma sahip olmadığında, ayarları karşılaştırmak zor oluyor. Haliyle böyle bir durumda kendi yolunuza gitmeniz çok önemli."

Yarış sorulduğunda Perez, "Orta lastiklerle başlıyorum fakat yarışta kaç pit stop olacak bilmiyoruz. Belki bir belki iki. Uzun sürüşlerde kimse yeterince tur atamadı ve bu açıdan somut bir şey söylemek zor."

"Fakat sıralamalarda iyi bir tur atmayı başardık ki dediğim gibi bunu yapmak kolay değildi. Yarın her şey olabilir ama eminim yarış temposunda sıralama turlarına kıyasla daha iyi olacağız. Bu yüzden takım için bolca puan kazanmayı umuyorum. Ayrıca Lando'ya da tebrikler çünkü bugün çok iyi bir tur attı." açıklamasını yaptı.

Sergio Perez, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying

Sergio Perez, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: FIA Pool

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