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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Bottas: "Bu kadar geride kalmamız çok tuhaf"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarında bu kadar geride kalmalarına şaşırdığını kabul ediyor.

Bottas: "Bu kadar geride kalmamız çok tuhaf"

Mercedes, geçen haftaki ilk Avusturya sıralama turlarında ikinci ve üçüncü en iyi zamanı yapmıştı.

Fakat bu hafta sonu yapılan ikinci sıralama turlarında Red Bull'un daha da gerisinde kalmış gibi bir görüntü çizdiler.

Valtteri Bottas, sıralama turlarını beşinci sırada bitirdi ve sonuca biraz şaşırdığını kabul ediyor.

"Pole pozisyonu savaşı vermeyi umuyordum ama bugün ulaşılamaz bir hedefti. Geçen hafta sonuna kıyasla biraz geriye gittik ya da diğerleri bizden daha fazlasını buldu. Özellikle McLaren C5 lastikte biraz daha fazlasını bulmuş gibi görünüyor."

"Açıkçası beşinci olmamıza şaşırdım çünkü bildiğiniz üzere geçen hafta sıralamalarda ikinci olmayı başarmıştım ve bu yüzden en azından bugün bunu yapmanın mümkün olması gerektiğini düşündüm. Belki bir mucize olursa, pole pozisyonu için bile savaşmış olabilirdik. Yani Max'in hata yapması veya bir şey olması durumunda."

"Fakat beşinciyiz ve bu kesinlikle hedeflediğimiz şey değil. Onlardan bu kadar uzak olmamıza ve diğer bazı takımların bu kadar gelişmesine biraz şaşırdık. Geçen hafta ile tek fark daha yumuşak C5 lastiğinin kullanılıyor olması."

"C4 ile C5'e kıyasla daha rekabetçi görünüyorduk ve ayrıca ayarları biraz değiştirdik ki bunun yarış için daha iyi olmasın umuyorum. Fakat sanırım öyle bile olsa en fazla 0.1 saniye daha iyi gidebiliriz. Geçen haftaya göre hissiyat çok farklı değil, kötü değil ama daha hızlı gidemiyormuşuz gibi geliyor."

"Bence burada düzlüklerde yeterince hızlı değiliz. Bu yüzden orada biraz fark oluşuyor. Red Bull ve Norris'in iyi bir hava koridoru olduğunu da düşünüyorum. Fakat dürüst olmak gerekirse araçları bu kadar yakından takip etmekte zorlandık."

"Yani bir teori olacak ama geçen hafta sonundan bu yana insanlar belki de sıralama turlarında, önceki arca ile en uygun farkın ne olduğunu öğrendiler; şimdi de belirledikleri bu boşluğa girip, hava koridorunu almaya çalışmış olabilirler."

"Lastikleri hazırlayabilmek için ne kadar zaman gerektiği konusunda da araçlar arasında bazı farklar olduğunu hissediyorum. Yani bilemiyorum fakat bu pist en kötülerinden biri."

"Yarın bir takım olarak nihai sonuç için en iyi olacağını düşündüğümüz tüm seçeneklere bakacağız. Stratejileri bölmek her zaman bir seçenektir. Özellikle de araçlar ilk iki sırada değil. Eğer kaybedecek daha az şeyimiz olduğunu düşünürsek buna bakabiliriz. Bilemiyorum, göreceğiz. Ne yapacağımızı henüz konuşmadık. Tüm simülasyonlara ve seçeneklere baktıktan sonra sabah tartışacağız. Fakat bence bir takım olarak çalışmaya devam etmeliyiz. Bu sayede mümkün olduğunca çok puan kazanmak için tüm seçeneklere bakacağız."

Yarış temposu sorulduğunda Bottas, "Daha iyi durumda olmalıyız. Araç ayarlarında yaptığımız tüm çalışmalarda, yarış hızına biraz daha fazla yöneldik. Bence yarın iyi bir sonuç alabiliriz. Bu açıdan yarışta Red Bull ile büyük bir mücadeleye girmemizi bekliyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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