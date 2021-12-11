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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Ocon kınama aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, sıralama turlarının ardından "kınama" cezası aldı.

Ocon kınama aldı

Sıralama turlarının ardından Esteban Ocon, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ve Pierre Gasly, hakemler tarafından görüşmeye çağrılmıştı.

Ricciardo, Alonso'yu engellemekle suçlanıyordu. Ocon, Vettel'i, Vettel de Gasly'i engellediği için inceleme altındaydı.

Ricciardo ve Alonso arasındaki incelemeye herhangi bir ceza çıkmadı. Aynı şekilde Vettel ve Gasly arasındaki incelemeden de ceza çıkmadı.

Ancak Ocon, Vettel'le yaşadığı olaydan ötürü kınama cezası aldı. Ayrıca, Ocon'u uyarma konusunda geç kalan Alpine'e de 10 bin euro para cezası verildi.

Böylelikle sürücüler, sıralama turlarında elde ettiği sonuçlarla yarışa başlayacak.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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