Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler
Ocon kınama aldı
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Alpine pilotu Esteban Ocon, sıralama turlarının ardından "kınama" cezası aldı.
Sıralama turlarının ardından Esteban Ocon, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ve Pierre Gasly, hakemler tarafından görüşmeye çağrılmıştı.
Ricciardo, Alonso'yu engellemekle suçlanıyordu. Ocon, Vettel'i, Vettel de Gasly'i engellediği için inceleme altındaydı.
Ricciardo ve Alonso arasındaki incelemeye herhangi bir ceza çıkmadı. Aynı şekilde Vettel ve Gasly arasındaki incelemeden de ceza çıkmadı.
Ancak Ocon, Vettel'le yaşadığı olaydan ötürü kınama cezası aldı. Ayrıca, Ocon'u uyarma konusunda geç kalan Alpine'e de 10 bin euro para cezası verildi.
Böylelikle sürücüler, sıralama turlarında elde ettiği sonuçlarla yarışa başlayacak.
Esteban Ocon, Alpine A521
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
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Ocon kınama aldı
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