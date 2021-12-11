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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Leclerc: "Son sektöre kadar 'özel bir tur' çıkarıyordum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarındaki son turunda, ilk iki sektörde çok iyi bir iş yaptığını ancak son sektörde aşırı ısınma yaşayarak vakit kaybettiğini söyledi.

Leclerc: "Son sektöre kadar 'özel bir tur' çıkarıyordum"

Charles Leclerc, sıralama turlarında Carlos Sainz'ın gerisinde kaldı ve yarışa yedinci sıradan başlayacak.

Aslında Leclerc, son turunda ilk iki sektörde kendi turundan daha iyi geliyordu ancak son sektörde vakit kaybetti ve geride kaldı.

Monakolu pilot, son sektörde lastiklerin aşırı ısındığını ve bu yüzden geride kaldığını söyledi.

Leclerc şöyle konuştu: "Doğrusu pek mutlu olduğumu söyleyemem."

İlk iki sektör gerçekten çok iyiydi, özel bir tur olmaya doğru gidiyordu. Üçüncü sıra civarında bir yere gelmek üzereydim. Fakat ilk iki sektörde çok zorlayınca, son sektörde lastikler aşırı ısındı ve her şeyi kaybettim. Turumda özel bir hata yoktu, sadece son sektörde yavaş kaldım. Arka lastiklerde sorun yaşadım... Yol tutuş yoktu. Yazık oldu."

"Eğer turu bir araya getirseydim üçüncü olabilir miydim? Aslında böyle konuşmayı sevmiyorum. Hayat böyle, durum bu. Her şeyi bir araya getirmeye çalıştım, turun çok ama çok iyi olduğunu düşünüyorum fakat ilk sektörde çok fazla zorladım ve sonuncusunda her şeyi kaybettim."

"Bugün bunun dışında her şey iyiydi, trafik çok etkilemedi. Elbette son sektörde ortalık karışmıştı ama burada hep var."

Beşinci olan Carlos Sainz'ın hızına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Leclerc, "Sürpriz değil. Dediğim gibi, bu tur zamanının nereden gelebileceğini bildiğim sıralama turlarından biri, ki bu iyiye işaret. Hal böyle olunca iyi bir iş yapamamak sinir bozucu oluyor ama son sektörden önce güçlü bir turla geliyordum. Bu açıdan bir üzüntüm yok."

"Bu yıl genel olarak yarış temposu üzerinde çok çalıştım ve büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Fakat bunu sıralama turları temposu üzerinde biraz etkisi oldu. Yine de yakaladığım dengeden memnunum çünkü pazar günü, cumartesi günü kaybettiğimden daha fazlasını elde ediyorum, bu yüzden memnunum." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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