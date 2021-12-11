Wolff, lastikleri çalıştıramadıklarından dolayı pole'ü kaybettiklerini düşünüyor

Sezonun son sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'e giderken, birçok kişi bunu şaşkınlıkla karşıladı.

Yapılan değişikliklerle 15 saniye kadar hızlandırılan Yas Marina Pisti'nin Mercedes'e daha çok uyması bekleniyordu ancak cumartesi gününün en hızlı zamanı şampiyona lideri Verstappen'den geldi.

Sıralama turlarının ardından konuşan Wolff, Q3'te lastikleri çalıştıramadıklarını ve performanslarını bir anda kaybettiklerini dile getirdi.

Wolff, "Red Bull 1-0 öne geçti. Lastikleri çok iyi bir çalışma aralığına getirdiler ve hava koridoru mükemmel çalıştı. Bu yüzden pole pozisyonundalar."

"İkinci sıradan başlamak konusunda pek emin değilim ama kesinlikle orta hamurla başlamayı tercih ederdim. Startta ufak bir dezavantaja sahip olacağız."

"Eğer Verstappen ilk birkaç turda hızlı sürmeye karar verirse ilk 6-7 tur dezavantajımız olacak. Eğer ilk birkaç tur zorlamazsa ve lastiklerini korursa, avantajı o kadar büyük olmayacak.

"Biz pistte daha uzun kalabiliriz, agresif bir erken pit stratejisiyle pist üstü pozisyonunu almaya çalışabiliriz. Bu gece birçok simülasyon yaparak ideal stratejinin nerede olduğunu göreceğiz."

"Yarın hakkında endişeliyim çünkü Red Bull'un cuma günkü uzun sürüşleri çok iyiydi. Ancak bizim lastiklerimiz çalışma aralığında değildi."

"Q1 ve Q2'de lastiklerimiz çalışma aralığındaydı ve bu seanslar bizimdi, kolay bir sıralama seansı olacak gibi duruyordu ancak sonrasında, lastikleri çalıştıramadığınızda bir anda bütün performansı kaybediyorsunuz." dedi.





İlk 5'te yer alan pilotlardan dördü yarınki yarışa yumuşak lastiklerle başlayacaklar. İlk 5 içerisinde yarışa orta hamurla başlayacak olan tek isim ise Hamilton.

Wolff, startta sıralar kaybetmedikleri sürece yumuşak lastikle başlayacak olan pilotların kendilerine bir risk teşkil ettiğini düşünmüyor.

"Eğer startta geçilmezsek ve ikinci sırayı koruyabilirsek, yumuşak lastikte olmaları bizim için bir avantaj olacak. Ancak eğer startta sıralar kaybedersek, durum gitgide daha da zorlaşır. Ancak yarın uzun bir yarış olacak ve Nico'nun [Nico Rosberg röportaj esnasında oradaydı] da dediği gibi; aracın içinde Lewis Hamilton olacak."

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, Mercedes kariyerinin son sıralama turlarında sadece 6. olabildi.

Wolff, Bottas'ın performansıyla alakalı şunları söyledi: "Üçüncü sırayla altıncı sıra arasındaki farkı gördünüz mü bilmiyorum ama fark sanırım 0.1sn kadardı. Şanssız bir durum. O, grubun ortasında başlayacak. İlk iki turdan temiz bir şekilde çıkması gerek. Sonrasında ise nasıl gelişebileceğimizi göreceğiz."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images