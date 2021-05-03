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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ocon, İspanya GP hakkında iyimser

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, bu hafta sonu yapılacak İspanya GP hakkında iyimser görünüyor.

Ocon, İspanya GP hakkında iyimser

Esteban Ocon dokuzuncu tamamladığı Imola yarışının ardından Portekiz'deki yarışta yedinci olmuş ve bu yılki en iyi sonucunu yakalamıştı.

Fransız pilot, sezona güçlü şekilde başladı ve şimdiye kadar takım arkadaşı Fernando Alonso'yu sıralama turlarında iki kez mağlup etti.

Bu hafta sonu İspanya yarışı yapılacak ve Alpine'in formunu koruyup koruyamayacağı büyük merak konusu.

Sözlerine Imola'yı değerIendirerek başlayan Ocon, "Yarış gerçekten ilginçti. Önceki yarışlarda bizden daha hızlı olan takımlarla savaştığımızı görmek mutluluk vericiydi."

"Aracın temposunu yükseltmiş olmamız harika. Bu hafta sonu lastiklere çok ciddi yükler binmedi, bu yüzden lastiklerimiz rakiplerimizle hemen hemen aynı durumdaydı. Bu da Sainz ve Gasly'i geçerken işimi kolaylaştırmadı. İlk virajda ikisinin de önüne geçtiğim için mutlu oldum."

"Belki de maksimum sonuç buydu. Ferrari ve McLaren önümüzde yer almaya devam ediyor, fakat farkı kapatmaya çalışıyoruz. En azından çalışmalarımızın meyve verdiğini gördük."

"Önümüzde yoğun bir hafta var: Salı günü fabrikada İspanya Grand Prix'sine hazırlanmak adına çok fazla çalışma yapacağız."

"Umarım aracımız Barselona'da da aynı derecede verimli olur. Neler olacağını göreceğiz. Geçen yıl sorun yaşadığımız bir pistti. Fakat takım, geçen yıldan bu yana araç üzerinde çalışmalar yaptı."

"Şahsen oraya iyi bir ruh halinde gidiyorum, iyi durumda olmalıyız. Umarım araç iyi olur ve  Portekiz'deki performansımızı devam ettirebiliriz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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