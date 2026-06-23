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Formula 1 Avusturya GP

Hamilton: "Motor sporlarındaki maliyetler kontrolden çıktı"

Lewis Hamilton, motor sporlarının alt serilerinde artan maliyetleri 'saçma' olarak nitelendirerek, mevcut sistemin yetenekli sürücüleri dışarıda bırakma riski taşıdığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Motor sporlarında yer almak her zaman pahalı bir süreç olsa da, son yıllarda özellikle alt serilerde maliyetlerin ciddi şekilde arttığı görülüyor. Bu durum, birçok genç yeteneğin profesyonel seviyeye ulaşmadan önce finansal engellere takılmasına neden oluyor.

Varlıklı bir aileden gelmeyen Lewis Hamilton, 13 yaşındayken McLaren tarafından keşfedilerek desteklenmiş ve bu sayede Formula 1 kariyerinin temellerini atmıştı. Ancak Hamilton, günümüzde benzer bir yolun çok daha zor olduğunu belirtti.

Hamilton, "Bu sürekli yanlış yönde ilerleyen bir durum."

"Nasıl bilmiyorum ama bunun erişilebilir hale getirilmesi için bir yol bulunmalı. Bu gerçekten saçma."

"Sekiz yaşındaki çocuğuna yılda 1 milyon doların üzerinde para harcayan bir tanıdığım var."

"Elbette bugün spor daha pahalı ama ben başladığımda babamın ilk yıl 20 bin sterlin harcadığını hatırlıyorum. O zaman bile bu, evi ipotek ettirmek ve kredi kartlarını sonuna kadar kullanmak demekti."

"Bugün normal bir geçmişe sahip birinin, minimum bütçeyle yarışanlarla rekabet edebilecek bir seviyeye gelmesi neredeyse imkansız. Bu böyle olmamalı. Ayrıca üst serilere çıktıkça maliyetler daha da artıyor. Bu gerçekten büyük bir sorun."

"Artık en yetenekli olanın değil, en fazla parası olan ailelerin çocuklarının fırsat bulduğu bir düzen var. Ne yazık ki önümüzdeki yıllarda da bu böyle devam edecek gibi görünüyor." şeklinde konuştu.

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