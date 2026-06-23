Ocon: "Verstappen, F1'den ayrılmayacak"

Max Verstappen, bu sezon yürürlüğe giren ve içten yanmalı motor ile elektrik gücü arasında %50-50 dağılım öngören yeni güç ünitesi düzenlemelerinin en sert eleştirmenlerinden biri olmuştu.

Red Bull pilotu, yeni nesil motorları daha önce 'yarış karşıtı' ve 'steroid kullanmış Formula E' olarak tanımlamış, yarışmaktan keyif almaması halinde Formula 1’den ayrılabileceğini belirtmişti.

Verstappen özellikle yoğun enerji geri kazanımı ve batarya yönetimi nedeniyle yaşanan güç kesintilerinden memnun olmadığını sık sık dile getirmişti.

Ancak FIA ve Formula 1 motor üreticileri, önümüzdeki yıllar için güç dağılımında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Buna göre gelecek sezon içten yanmalı motorların payı %58'e çıkarılırken, bir sonraki sezonda bu oran %60'a yükselecek.

Verstappen, İspanya Grand Prix hafta sonunda yaptığı açıklamada bu değişiklikten memnun olduğunu ifade etti: "Bu güzel bir değişiklik."

"Ancak gelecek yıl yerine bu düzenlemenin zaten 2028'de uygulanmasını isterdim."

"Ama işin içinde politikaların da olduğunu anlıyorum."

Her ne kadar bu açıklamalar Verstappen'in Formula 1'de kalmaya daha sıcak baktığı şeklinde yorumlansa da, sezon sonunda spordan ayrılabileceğine yönelik spekülasyonlar tamamen sona ermedi.

Ancak Haas pilotu Esteban Ocon, böyle bir ihtimalin gerçekleşeceğine inanmıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Automoto.it’ye konuşan Ocon, şu ifadeleri kullandı: "Verstappen F1'den ayrılmayacak."

"Elbette teknik düzenlemeler nedeniyle böylesine başarılı bir pilotu kaybetmek büyük bir sorun olurdu. Ama bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü bizi dinliyorlar ve doğru yönde ilerliyoruz."

"Sezon başında her şeyin fazla karmaşık olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardı. Şimdiden bazı müdahaleler yapıldı ve bu olumlu bir gelişme."

Ocon'a göre ideal senaryoda Formula 1'in geleceği daha basit ve daha güçlü atmosferik motorlarda yatıyor.

Fransız pilot, kendisine hangi motor düzenlemelerinin Formula 1 için en uygun olacağı sorulduğunda şöyle konuştu: "Turbosuz, atmosferik bir motor. Bir V8 ya da V10."

"Bence V8'ler Formula 1 tarihindeki en iyi motorlardı. Muhtemelen 2.4 litre yerine 3.5 ya da 4.0 litrelik bir hacimle 900 beygir gücüne ulaşılabilir."

"Buna ek olarak hibrit sistemden 100-150 beygir güç eklenebilir. Böylece çok daha karakterli bir motor ortaya çıkar."

"Kurallar böyle olsaydı herkes çıldırırdı. Biz pilotlar için de harika olurdu. Sadece ses açısından değil, sürüş karakteri bakımından da."

"Formula 1'in gelecekte bu yöne gideceğine inanıyorum."