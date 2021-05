Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu

Abiteboul, Renault Sport’da geçirdiği birkaç senenin ardından, 2012 yılında Formula 1’e girmiş ve Caterham Formula 1 takımının takım patronu olmuştu.

Bundan 2 sene sonra Abiteboul Renault’ya geri dönmüş ve Formula 1 bölümünün genel müdürü olmuştu.

Renault fabrika takımı, Lotus’un spordan ayrılmasıyla birlikte spora geri dönünce de Abiteboul, Fransız takımın takım patronu olmuştu.

Takımın 2021’de Alpine adıyla yeni bir yapılanmaya girmesiyle, çoğunluk Abiteboul’un ya pozisyonunu korumasını ya da organizasyonda daha yüksek bir role terfi edilmesini bekliyordu.

Ancak Abiteboul, sene başlamadan görevinden alındı.

Fransız mühendisin takımdan ayrılmasından bu yana ayrılığın sebepleri ile herhangi bir açıklama gelmezken, Renault İcra Grubu başkanı Luca de Meo bu ayrılığın ‘biraz karışık’ olduğu yorumlarını yapmıştı.

Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team, is interviewed by Simon Lazenby, Sky TV, and Anthony Davidson, Sky TV, on Sky Sports F1

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images