Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Ocon, İspanya GP hakkında iyimser
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu

Ekleyen:

Cyril Abiteboul, Alpine F1 takımının motorlarını birleştirmede ve monte etmede görev yapan Mecachrome Grup’unun danışmanı olarak yeni görevine başladı ve Alpine ile bağlarını korumuş oldu.

Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu

Abiteboul, Renault Sport’da geçirdiği birkaç senenin ardından, 2012 yılında Formula 1’e girmiş ve Caterham Formula 1 takımının takım patronu olmuştu.

Bundan 2 sene sonra Abiteboul Renault’ya geri dönmüş ve Formula 1 bölümünün genel müdürü olmuştu.

Renault fabrika takımı, Lotus’un spordan ayrılmasıyla birlikte spora geri dönünce de Abiteboul, Fransız takımın takım patronu olmuştu.

Takımın 2021’de Alpine adıyla yeni bir yapılanmaya girmesiyle, çoğunluk Abiteboul’un ya pozisyonunu korumasını ya da organizasyonda daha yüksek bir role terfi edilmesini bekliyordu.

Ancak Abiteboul, sene başlamadan görevinden alındı.

Fransız mühendisin takımdan ayrılmasından bu yana ayrılığın sebepleri ile herhangi bir açıklama gelmezken, Renault İcra Grubu başkanı Luca de Meo bu ayrılığın ‘biraz karışık’ olduğu yorumlarını yapmıştı.

Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team, is interviewed by Simon Lazenby, Sky TV, and Anthony Davidson, Sky TV, on Sky Sports F1

Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team, is interviewed by Simon Lazenby, Sky TV, and Anthony Davidson, Sky TV, on Sky Sports F1

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fakat Abiteboul yeni bir iş buldu ve bu iş sayesinde eski pozisyonundan tanıdığı birçok kişiyle birlikte çalışabilecek.

Abiteboul’un anlaştığı ve danışmanı olduğu Mecachrome şirketi, Fransız bir marka ve şimdiki adıyla Alpine takımının motorlarını birleştirme ve monte etmede görev alıyor.

McLaren’ın da Mercedes motoruna geçmesiyle birlikte, gridde Renault motoru kullanan tek ekip Alpine oldu. Bu da, iki markanın daha yakın çalışacağı anlamına geliyor.

Abiteboul, yeni rolüyle birlikte Mecachrome’a orta vadeli gelecekteki stratejik kararlarıyla alakalı tavsiyeler verecek.

RacingNews36'e konuşan Mecachrome CEO’su Christian Cornille, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Cyril’in yeni rolüyle birlikte müşteri takımlarımıza destek vermemize yardımcı olacağını söylemekten gurur duyuyorum.’’

''Markamız, 1983'ten beri, motor sporlarının en üst seviyesinde yer alan prestijli takımlara F1,F2,F3, Dayanıklılık şampiyonları ve Rallilerde destek oldu.''

''Mecachrome Grubu, bu sektördeki fırsatları ve trendleri iyi bir şekilde anlamalı ve bunları takımın hedefleri ile istikrarlı hale getirmeli.''

Alpine ve Mecachrome Grubu geçtiğimiz günlerde partnerliklerini 4 sene daha uzatmıştı. Yani, Abiteboul, yeni işiyle birlikte Formula 1 ile belli bir oranda bağlarını korumuş olacak.

Sky Sports'un tanınan yüzlerinden Ted Kravitz, geçtiğimiz günlerde Abiteboul'u ilerleyen zamanlarda padokta görürsek şaşırmamız gerektiğini söylemişti.

paylaşım
yorumlar
Ocon, İspanya GP hakkında iyimser

Önceki haber

Ocon, İspanya GP hakkında iyimser
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu

46 dk
2
Formula 1

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!

1g
3
Formula 1

Horner: "İkinci olmak ve sondaki o bir puanı alamamak sinir bozucu"

9s
4
Formula 1

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu

1g
5
Formula 1

Ocon, İspanya GP hakkında iyimser

1s
Son Haberler
Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu
F1

Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu

46dk
Ocon, İspanya GP hakkında iyimser
F1

Ocon, İspanya GP hakkında iyimser

1s
Portekiz Grand Prix'si, Russell'ın 2019'dan bu yana en çok zorlandığı yarış olmuş
F1

Portekiz Grand Prix'si, Russell'ın 2019'dan bu yana en çok zorlandığı yarış olmuş

1s
Sainz: ''Lastiklerin aşınması, Portimao'da ilk beşte bitirmemize engel oldu'''
F1

Sainz: ''Lastiklerin aşınması, Portimao'da ilk beşte bitirmemize engel oldu'''

2s
Wolff: " Hamilton'ın 'olağanüstü' performansları F1'de standart oldu"
F1

Wolff: " Hamilton'ın 'olağanüstü' performansları F1'de standart oldu"

2s
Son Videolar
F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
6s

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
30 Nis 2021

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı 01:16
Formula 1
30 Nis 2021

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Norris: ''Yapmamız gereken her şeyi yaptık'' Portekiz GP
Formula 1

Norris: ''Yapmamız gereken her şeyi yaptık''

Moto2 Jerez: Di Giannantonio, kariyerinin ilk Moto2 galibiyetini kazandı Jerez
Moto2

Moto2 Jerez: Di Giannantonio, kariyerinin ilk Moto2 galibiyetini kazandı

Ocon: ''Son bölümde artan rüzgar yüzünden, araçtan %100'ü çıkaramadık'' Portekiz GP
Formula 1

Ocon: ''Son bölümde artan rüzgar yüzünden, araçtan %100'ü çıkaramadık''

Çok Okunanlar Bugün

Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu
Formula 1 Formula 1

Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!

Horner: "İkinci olmak ve sondaki o bir puanı alamamak sinir bozucu"
Formula 1 Formula 1

Horner: "İkinci olmak ve sondaki o bir puanı alamamak sinir bozucu"

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu
Formula 1 Formula 1

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu

Ocon, İspanya GP hakkında iyimser
Formula 1 Formula 1

Ocon, İspanya GP hakkında iyimser

Wolff: " Hamilton'ın 'olağanüstü' performansları F1'de standart oldu"
Formula 1 Formula 1

Wolff: " Hamilton'ın 'olağanüstü' performansları F1'de standart oldu"

Norris: ''Yapmamız gereken her şeyi yaptık''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Yapmamız gereken her şeyi yaptık''

Sainz "yeni pilot" lanetini nasıl yendi?
Formula 1 Formula 1

Sainz "yeni pilot" lanetini nasıl yendi?

Son Haberler

Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu
Formula 1 Formula 1

Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu

Ocon, İspanya GP hakkında iyimser
Formula 1 Formula 1

Ocon, İspanya GP hakkında iyimser

Portekiz Grand Prix'si, Russell'ın 2019'dan bu yana en çok zorlandığı yarış olmuş
Formula 1 Formula 1

Portekiz Grand Prix'si, Russell'ın 2019'dan bu yana en çok zorlandığı yarış olmuş

Sainz: ''Lastiklerin aşınması, Portimao'da ilk beşte bitirmemize engel oldu'''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''Lastiklerin aşınması, Portimao'da ilk beşte bitirmemize engel oldu'''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.