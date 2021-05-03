Cyril Abiteboul’un yeni işi belli oldu

Abiteboul, Renault Sport’da geçirdiği birkaç senenin ardından, 2012 yılında Formula 1’e girmiş ve Caterham Formula 1 takımının takım patronu olmuştu.

Bundan 2 sene sonra Abiteboul Renault’ya geri dönmüş ve Formula 1 bölümünün genel müdürü olmuştu.

Renault fabrika takımı, Lotus’un spordan ayrılmasıyla birlikte spora geri dönünce de Abiteboul, Fransız takımın takım patronu olmuştu.

Takımın 2021’de Alpine adıyla yeni bir yapılanmaya girmesiyle, çoğunluk Abiteboul’un ya pozisyonunu korumasını ya da organizasyonda daha yüksek bir role terfi edilmesini bekliyordu.

Ancak Abiteboul, sene başlamadan görevinden alındı.

Fransız mühendisin takımdan ayrılmasından bu yana ayrılığın sebepleri ile herhangi bir açıklama gelmezken, Renault İcra Grubu başkanı Luca de Meo bu ayrılığın ‘biraz karışık’ olduğu yorumlarını yapmıştı.

Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team, is interviewed by Simon Lazenby, Sky TV, and Anthony Davidson, Sky TV, on Sky Sports F1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fakat Abiteboul yeni bir iş buldu ve bu iş sayesinde eski pozisyonundan tanıdığı birçok kişiyle birlikte çalışabilecek.

Abiteboul’un anlaştığı ve danışmanı olduğu Mecachrome şirketi, Fransız bir marka ve şimdiki adıyla Alpine takımının motorlarını birleştirme ve monte etmede görev alıyor.

McLaren’ın da Mercedes motoruna geçmesiyle birlikte, gridde Renault motoru kullanan tek ekip Alpine oldu. Bu da, iki markanın daha yakın çalışacağı anlamına geliyor.

Abiteboul, yeni rolüyle birlikte Mecachrome’a orta vadeli gelecekteki stratejik kararlarıyla alakalı tavsiyeler verecek.

RacingNews36'e konuşan Mecachrome CEO’su Christian Cornille, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Cyril’in yeni rolüyle birlikte müşteri takımlarımıza destek vermemize yardımcı olacağını söylemekten gurur duyuyorum.’’

''Markamız, 1983'ten beri, motor sporlarının en üst seviyesinde yer alan prestijli takımlara F1,F2,F3, Dayanıklılık şampiyonları ve Rallilerde destek oldu.''

''Mecachrome Grubu, bu sektördeki fırsatları ve trendleri iyi bir şekilde anlamalı ve bunları takımın hedefleri ile istikrarlı hale getirmeli.''

Alpine ve Mecachrome Grubu geçtiğimiz günlerde partnerliklerini 4 sene daha uzatmıştı. Yani, Abiteboul, yeni işiyle birlikte Formula 1 ile belli bir oranda bağlarını korumuş olacak.

Sky Sports'un tanınan yüzlerinden Ted Kravitz, geçtiğimiz günlerde Abiteboul'u ilerleyen zamanlarda padokta görürsek şaşırmamız gerektiğini söylemişti.