Hill'den Mercedes'e uyarı: "Hamilton geçen yılın Verstappen'i olabilir"
1996 Formula 1 dünya şampiyonu Damon Hill, Mercedes'e geçen sezon McLaren'ın yaptığı hatalardan ders çıkarması gerektiğini düşünüyor.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
McLaren, 2025 sezonunun büyük bölümünde üstün performans sergilemiş ve Lando Norris ile Oscar Piastri'nin birbirleriyle mücadele etmesine izin vermişti. Ancak sezonun ilerleyen bölümünde Max Verstappen, etkileyici bir geri dönüş gerçekleştirerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmuştu.
Her ne kadar Hollandalı pilotun geç başlayan atağı şampiyonluk için yeterli olmasa da, Norris ve Piastri'nin birbirleriyle mücadele etmesi McLaren'ın zaman zaman yarışları kontrol etmekte zorlanmasına neden olmuştu.
Benzer bir durumun bu sezon Mercedes için de oluşabileceğini düşünen Damon Hill, Lewis Hamilton'ın son yarışlardaki yükselişine dikkat çekti: Hamilton, son üç yarışta elde ettiği ikincilik, ikincilik ve galibiyet sonuçlarıyla birlikte pilotlar klasmanında ikinci sıraya yükseldi.
Yedi kez dünya şampiyonu pilot, lider Kimi Antonelli'nin 41 puan gerisinde yer alırken George Russell'ın ise 9 puan önünde bulunuyor. Hamilton'ın Barselona'daki zaferinde Mercedes pilotlarının kendi aralarındaki mücadelesinin de etkili olduğu değerlendiriliyor.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Hill'e göre Mercedes, Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesine tamamen geri dönmesine izin vermemeli ve takım içindeki dengeyi iyi yönetmeli.
Stay on Track podcast'ine konuşan Hill, şunları söyledi: "Şu anda Mercedes'te muhtemelen toplantılar yapılıyordur ve 'Geçen yıl McLaren'ın Max konusunda yaşadığı duruma düşmek istemiyoruz' diyorlardır."
"Ellerinde şampiyonluk için mücadele eden iki pilot var. Onlar kendi hedeflerine odaklanıyorlar ve bir pilot olarak buna hakları olduğunu düşünüyorum. Ancak siz bunlarla uğraşırken başka bir pilot araya girebilir."
"Lewis şu anda Mercedes için geçen yılın Max Verstappen'i konumunda, değil mi? Puan durumu nedeniyle takım üzerinde baskı kurabilir."
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