Honda: "Yönetimimiz mevcut durumu ciddiye alıyor ve sonuçlardan memnun değil"
Honda Racing Corporation Başkanı Koji Watanabe, Honda yönetiminin mevcut durumdan memnuniyetsizliğini dile getirirken ekibin Formula 1'e olan uzun vadeli bağlılığını yineledi.
Koji Watanabe
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Honda, geçmişte hem fabrika takımı olarak hem de motor tedarikçisi olarak Formula 1'de yer almış ve bu süreçte 8 takımlar şampiyonluğu ile 9 pilotlar şampiyonluğu kazanarak büyük başarılar elde etmişti. Honda ayrıca kendi takım yapısıyla 3 Grand Prix zaferi de elde etti.
2026 teknik kurallarının yürürlüğe girmesiyle birlikte Honda, Aston Martin ile birlikte fabrika takımı yapılanmasına geçti. Ancak bu yeni ortaklık, özellikle F1 2026 sezonunun başında beklendiği kadar sorunsuz ilerlemedi. Performans anlamında yaşanan sıkıntıların yanı sıra dayanıklılık sorunları da başlangıçta dikkat çekti, ancak bu sorunların önemli ölçüde azaltıldığı belirtiliyor.
Ancak Formula 1'in resmi internet sitesine konuşan HRC Başkanı Koji Watanabe, Honda’nın projeye olan bağlılığını net ifadelerle vurguladı: "Şu aşamada HRC’ye ya da motor sporları faaliyetlerimize yönelik değerlendirmemizde veya bağlılığımızda herhangi bir değişiklik yok."
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Formula 1'de mücadele etmek Honda’nın DNA’sının bir parçası ve bu değişmedi. Uzun vadeli bir taahhüdümüz var."
"Honda yönetimi mevcut durumu çok ciddiye alıyor ve mevcut sonuçlardan memnun değil. İyileştirme gerektiği konusunda ortak bir anlayış var."
“Aynı zamanda bu projenin yalnızca bu yıl üzerinden değil, orta ve uzun vadeli bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiği konusunda da net bir anlayış mevcut."
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