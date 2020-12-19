Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"

Esteban Ocon, 2017 ve 2018 yıllarında Force India/Racing Point için yarıştı ve bir yıllık aradan sonra bu yıl Renault ile F1'e döndü.

Fransız pilot genel anlamda tempo olarak Daniel Ricciardo ile aynı seviyede değildi, ancak sezon sonuna doğru özellikle tek tur temposunu geliştirdi.

Gelecek yıl Ricciardo'nun ayrılığı sonrası Fernando Alonso takıma gelecek ve İspanyol pilot, şimdiye kadarki takım arkadaşlarının neredeyse hepsini mağlup etti.

Alonso, 2018'de F1'den ayrılırken Stoffel Vandoorne'u sıralama turlarında 21-0 gibi rekor bir farkla mağlup etmişti.

Ricciardo da Ocon'u bu yıl 15-2 mağlup etti ve Alonso'nun gelişi Fransız pilot için daha da zor olabilir.

Ocon konu hakkında FormulaPassion'a şöyle konuştu: "Ben Vandoorne değilim ve o zaman, orada ne olduğunu bilmiyorum."

“Fernando iki kez dünya şampiyonu olmuş çok yetenekli bir sürücü ve onu yenmenin çok zor olacağının farkındayım. Ama elimden geldiğince zorlayacağım ve o da aynısını yapacak."

"Ondan korkmuyorum. Herhangi bir korkum olsaydı, o zaman Formula 1'den hemen ayrılmam gerekirdi."

Ocon, deneyimli takım arkadaşlarıyla çalışma konusunda büyük bir deneyime sahip. 2016'da DTM'de yarıştığı dönemde kendisinden 15 yaş büyük olan Gary Paffett ile çalışmıştı.

Ocon, Paffett hakkında, "Beni daha ilk günden etkiledi. İnanılmaz derecede hızlı ve güvenilirdi. Bu yüzden bence Fernando ile de aynı şey olacak."

"Başından itibaren diğerleriyle beraber orada olacak. Daha şimdiden takımla yaptığımız teknik toplantılara aktif şekilde katılıyor."

Fransız pilot son olarak kendisi için zor bir sezon olduğunu belirtti.

"Hiç de kolay bir yıl değildi. Ekiple güçlü bir ilişki kurmak ve herkesi tanımak çok önemliydi. Ama araçta güven yakalamak beklediğimden çok daha uzun sürdü. Şimdi buna sahibim ve bunu gösteriyorum."

“Bu, sezonun çok yoğun geçmesiyle de alakalıydı. Normalde bu süre içinde çok daha az yarış olurdu. Pistte olanları analiz etmek için yeterli vakit yok çünkü bir yarış bitiyordu ve başka bir yarış geldiği için başka bir yere gidiyorsunuz."

“Ayrıca bir yılı kenarda geçirmenin bana yardımcı olmadığını düşünüyorum. 2018'in sonunda çok iyi durumdaydım ve aradan sonra tempo yakalamam biraz vakit aldı. Ama bunu sıralama turları için bir bahane olarak kullanmak istemiyorum."