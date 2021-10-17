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Aston Martin, Vettel’in sonsuza kadar takımda kalmasını istiyor

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Lawrence Stroll, Sebastian Vettel’in Aston Martin’deki yolculuğuna devam etmesini ve sonsuza kadar takımda kalmasını umduğunu söyledi.

Aston Martin, Vettel’in sonsuza kadar takımda kalmasını istiyor

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, gelecek sezon da Aston Martin ile devam edecek ve takımın sahibi Stroll, takımın personel sayısındaki artışın, yeni fabrikanın ve yeni rüzgar tünelinin, gelecekte galibiyetler ve şampiyonluklar için savaşma konusundaki isteklerini gösterdiğini söylemişti.

Kanadalı yönetici, takımın yükselişinde Vettel’in büyük bir parça olmasını istiyor.

Sonuç olarak takım patronu Otmar Szafnauer, Alman sürücüyle 2023 görüşmelerini bu yılkine göre daha erken başlatmayı umuyor.

Azerbaycan’da podyuma çıkmayı başaran Vettel ve Aston Martin, bu sene orta grupta yer alıyor ve şu anda takımlar şampiyonasında yedinci sırada.

Stroll, ilerleyen süreçlerde Vettel’i kaybetmek istemiyor ve bu konuda F1’in Beyond the Grid podcast’ine şöyle konuştu: “Sebastian’ın Ferrari’den ayrılacağının açıklanması, hem bizim hem de onun için mükemmel bir fırsattı.”

“Sebastian’la birbirimizi bir süredir tanıyoruz. Benim tutkumu ve takım için planlarımı gayet net şekilde anladı.”

“Aston Martin’e dönüştüğümüzde, bu sadece isim olarak olmadı. İş planları, iş yönü de değişti.”

“250’den fazla insanı işe alıyorduk ve bu nicelikten ziyade nitelikle ilgiliydi. Ve tüm bunlar, Aston Martin’in yeniden dünya şampiyonlukları kazanmasını sağlamakla ilgili.”

“Bu bir yolculuk ve bu sadece bir gün, bir hafta veya bir yıl değil, birçok yıl sürecek. Ve Sebastian, bu yolculuğun bir parçası olmak, öncülerinden biri olmak istedi.”

“Açıkçası, dört kez dünya şampiyonu olan ve hiç şampiyonluk kazanmamış bir takıma getireceği tecrübeye sahip olan birine sahip olmak, düşünmenin ve eyleme geçmenin bir yolu.”

“Sebastian için bu, yeni bir yolculuğun, yeni bir takımın hayata geçirilmesinin başlangıcıydı ve bunun bir parçası olmak istedi. Umarım bir şekilde sonsuza kadar burada kalır.”

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1, with the Aston Martin AMR21

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1, with the Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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