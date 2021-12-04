Norris: "Burası çok hızlı olduğu için duvarların mesafesini tahmin etmek daha zor"

Suudi Arabistan GP için Cidde'de bir cadde pisti hazırlandı. Bu pist, yüksek hızlı olması nedeniyle keyif verirken diğer taraftan birçok kör virajın olması tehlikeli olabileceği düşüncelerini beraberinde getirdi.

Norris de birçok meslektaşı gibi pistin çok eğlenceli olduğunu ancak özellikle ilk sektörde sürekli konsantre olmaları gerektiğini söyledi.

Norris, "Pistten keyif aldım ancak burası çok tehlikeli bir pist. Çok fazla konsantre olmanız gerekiyor çünkü burası çok hızlı bir pist. Monako gibi cadde pistlerinde de çok fazla konsantre olmanız gerekiyor ancak oralarda aynı zamanda dinlenebileceğiniz yavaş yerler oluyor. Ve oralarda duvarın nerede olduğunu tahmin etmek biraz daha kolay oluyor."

"Burada ise çoğu yer yüksek hızlı olduğu için duvarın mesafesini tahmin etmek çok daha zor. Bu yüzden odaklanmak çok daha zor oluyor ve özellikle yarışta zor olacak. Ancak burası eğlenceli bir pist. Özellikle bariyerlerle dolu ilk sektör ve tüm sektörün akıcılığı oldukça eğlenceli. Yani evet zor ama çok keyifli." dedi.

Norris, yumuşak lastiklerin performansının şaşırtıcı olduğunu kabul etti.

Norris, "Yumuşak lastiklerin bu şekilde olmasına şaşırdık. Takımların çoğu yumuşak lastikle derecesini iyileştiremedi. Bugün en iyi lastiğin hangisi olacağını anlamaya çalıştık. Lastikleri anladığımızı düşünüyorum. Ancak burada yumuşak lastiklerle 0.2 ya da 0.3 sn kazanmıyorsunuz. Bazen daha iyi oluyor ancak bazen onlarla turu bir araya getirmek zor oluyor. Farklı takımlar için farklı durumlar söz konusu. Bizim bir fikrimiz var ve umarım o doğru olandır."

"Şu anda pist bize çok fazla uymuyor. Pistin bazı bölümleri bizim için iyi olsa da bazı bölümleri değildi. Yarın (bugün) için gelişmeye çalışacağız. Bugün harika değildi. Cumartesi günü daha yakın olacağımızdan eminim ancak çok fazla zaman bulmamız gerekiyor."

"Burası çok güzel bir pist ve sıcaklık yüksek. Özellikle birinci sektörü çok zor olan çok eğlenceli bir pist. Gözünüzü yanlış bir yerde kırparsanız duvarda olacağınızı biliyorsunuz. Bu yüzden konsantre olmak çok zor ancak eğlenceli bir pist. Kesinlikle heyecan verici ve tüm tur boyunca ayaklarınızın yere basması gerekiyor. Bu her zaman iyi bir şeydir. Bizim için en iyi günlerden birisi olmadı. Düşündüğümüzden biraz daha fazla zorlandık. Bakalım yarın (bugün) durumu tersine çevirebilecek miyiz?" dedi.

Norris de diğer pilotlar gibi trafiğin büyük bir sorun olabileceğini ve geçiş fırsatlarının pek yüksek olmayacağını düşünüyor.

"Geçiş yapma konusu şu an pek iyi görünmüyor. Sıralamalarda trafik çok zor olacak çünkü herkes hızlı turda olacak. Birisinin bir hata yapması önemli değil. Virajların sonrasını göremiyorsunuz. Mühendisim tabii ki yardımcı olmaya çalışacak ancak yine de sizi geçmek isteyenler olacak, son virajda sıraya girmiş 8 araç olabilecek. Muhtemelen her zaman olduğu gibi kaos olacak ancak burada diğer yerlerden daha fazla olabilir. Bu iyi olmayacak ancak bu yine de mücadelenin bir parçası. Neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.