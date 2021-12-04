Ocon: "Alpine için her şey iyi görünüyor"

Alpine, cuma günü en hızlı üçüncü takım görüntüsü çizdi ve her iki pilot da ilk altıya girmeyi başardı.

Günün ardından konuşan Esteban Ocon şöyle dedi: "Bugün bizim için güzel bir cuma günü oldu. Pist hakkında iyi bir anlayış yakaladık ve günün amacı buydu. Çok hızlı ve aynı zamanda fiziksel olarak çok fazla şey talep eden bir pistteyiz, bu yüzden onu anlamak kolay değil."

"Her şeyden önce, önünüzdeki dava yavaş araçlara dikkat etmemiz gereken düzlüklerde, zihinsel açıdan zinde olmalı ve turun tamamında odağınızı korumalısınız. Bu da kolay değil. Burada her anlamda en iyi seviyenizde olmalısınız."

"Bunun dışında yol tutuş başından beri gayet iyiydi ve bundan epey etkilendim. Geçmişte yol tutuşun çok zayıf olduğu yerlere gittik, bu yüzden burada hemen zorlayabilmek hoş bir sürpriz oldu."

"Genel anlamda eğlenceli bir yer ve araç oldukça iyi görünüyor."

Pist ve araç hakkında daha fazla yorum yapması istendiğinde Ocon, "Pist, kesinlikle bahsettiğimiz kadar hızlı ve çılgın görünüyor. Doğruyu söylemek gerekirse çok eğlenceli. Yol tutuş seviyesi, günün başlangıcından itibaren çok yüksekti."

"Araçla ve lastiklerle hangi yöne gideceğimizi iyi şekilde anladık. Bu açıdan bizim için çok faydalı bir gün oldu. Şu ana kadar her şey iyi görünüyor ve iyi bir noktadayız. Ben de şahsen çok keyif alıyorum."

"Ayrıca aracımız sadece tek turda değil, uzun sürüşlerde de hızlıydı. Her geçen seans daha iyi hissettik. Elbette yumuşak lastikle ilgili çözmemiz gereken bazı şeyler var ama genel durum iyi görünüyor. Dediğim gibi çok keyif alıyorum." dedi.

Trafikle birlikte sıralama turlarının zor olup olmayacağı sorusuna Ocon, "Evet, zor olacağı kesin. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve diğerlerinin önüne çıkmamaya çalışacağız. Fakat buradaki düzlükler dönüşlü olduğu için, önünüzde ne olduğunu göremiyorsunuz. Bu açıdan, başkalarının güvenliği için dış kısımda kalmak önemli olacak." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images