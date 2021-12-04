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Perez: "Temiz bir tur atmak zor olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sergio Perez, şimdiye kadar aracın potansiyelini gösterememelerine rağmen endişeli olmadığını, fakat sıralama turlarının kolay geçmeyeceğini söyledi.

Perez: "Temiz bir tur atmak zor olacak"

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında pek de iyi bir performans sergileyemedi ve özellikle tek turda araçtan maksimumu almakta zorlandı.

Pist oldukça uzun bir yapıya sahip ve çok sayıda viraj var. Bu yüzden temiz bir tur atmak kolay değil.

Perez de bu konuya dikkat çekiyor: "Bugün piste çıkmak gerçekten çok eğlenceliydi."

"Burası güzel bir pist, çok hızlı ve sürüş yapmak epey keyifli."

"Trafik yönetimi ile sıralama turları oldukça zor olacak, bunu biraz da herkesin yumuşak lastiklere sahip olduğu ikinci antrenman seansının son kısmında gördük."

"İlginç bir yarış olacağını düşünüyorum çünkü burası zorlu bir pist, eğer bir hata yaparsanız son derece maliyetli olabilir."

"Uzun sürüşlerde nasıl performans göstereceğimizi anlamak adına yeterince tur atmayı başaramadık. Aynı zamanda  yumuşak lastiklerle attığımız zamanın da gerçekte olduğumuz yeri yansıttığını düşünmüyorum."

"Bence araç tarafında gelebilecek daha fazla performans var, bu yüzden umarım sıralamalarda mücadelede olmak için doğru dengeyi ve hızı bulabiliriz."

"Bence burada mükemmel turu atmak zor olacak ama Pazar günü önümüzde uzun bir yarış olacak ve her şey olabilir.

Aracın tek tur performansı sorulduğunda Perez, "Bence çoğu şey doğru zamanda doğru yerde olmakla ilgili olacak. Söyleyebileceğim tek şey, bugün attığım tur zamanının gerçekte bulunduğumuz yeri temsil etmediği. Araçtan çıkarabileceğimiz çok şey var, umarım sıralama turlarında doğru dengeyi ve hızı yakalayabiliriz."

"Yine de dediğim gibi, burada mükemmel bir turu bir araya getirmek zor olacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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