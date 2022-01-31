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Kart Haberler

Michael Schumacher'in karting pisti restore edilecek

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Tobi Ebner
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Michael Schumacher'in Kerpen-Manheim'in yakınlarındaki ünlü kart pisti, yıkılmaktan kurtarılmasının ardından yeniden dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmak üzere restore edilecek.

Michael Schumacher'in karting pisti restore edilecek
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Schumacher'in sahibi olduğu ve kariyerine başladığı Erftlandring, bir linyit madenine yer açmak için yıkılma tehdidiyle karşı karşıya kaldıktan sonra, uzun vadede geleceğini garantiye alacak finansal desteği buldu.

2016'da enerji şirketi RWE, yakındaki Hambach Forest'daki linyit madenini büyütmek amacıyla çevresindeki bölgeyi satın aldığında Erftlandring'in geleceğiyle ilgili ciddi endişeler vardı.

RWE, karşıt görüşlere rağmen o bölgenin yıkım planını sürdürdü ve Ocak 2018'de kart pistinin kaderini belirleyecek bir tazminat teklifi sundu.

Ancak RWE, Hambach Forest'daki çevrecilerin protestoları nedeniyle 2020 yılında büyüme planlarını durdurdu. Bu da bölgenin korunmasını sağlayan yerel yasaları tetikledi.

Bu kısa vadede Kerpen pistinin korunmasını sağladı ancak RWE, araziye sahip olduğu için belirsizlik devam ediyordu ve bölge, resmi olarak bir maden alanıydı.

Şimdi ise kart pisti yönetimi ve RWE arasında, pistin korunacağına dair bir anlaşma imzalandı.

Yani, arazinin satışı için ödenen bütçe ile pistin gelişmesi için yatırım yapılabilecek.

Kart kulübünün başkanı Gerhard Noack, yerel gazete Kölner Express'e, "RWE ile 10 yıllık bir kira sözleşmesi imzaladık ve ek olarak beş yıllık bir opsiyonumuz daha var. Artık satıştan kazandığımız bu parayı gerekli yenilemeleri yapmaya yatırabiliriz."

"Bağlantı yolları ve pistteki asfalt yenilenecek. Yeni CI kerbler yapacağız ve çitler de değiştirilecek. Böylece yeniden dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve WSK gibi uluslararası yarışları düzenleyebileceğiz." dedi.

Kerpen'deki son dünya şampiyonası 2001'de yapılmıştı ve Michael Schumacher de yer almıştı. Schumacher, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Loic Duval ve Vitantono Liuzzi gibi genç sürücülere karşı yarışmıştı.

Ana pistin yenilenmesinin yanı sıra, elektrik kartlar için de yeni bir pist yapılma planları var.

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