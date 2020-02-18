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Formula 1 / Son dakika

Carey, yapılan tartışmalar konusunda "rahat"

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Carey, yapılan tartışmalar konusunda "rahat"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 Şub 2020 10:47

Chase Carey, güncellenmiş Concorde Anlaşması hakkında yapılan tartışmalar konusunda rahat olduğunu, değişen maddelerin "herkesin yararına" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Ekim ayında yeni teknik ve sportif kuralların onaylanması sonrasında 10 takımın tamamı, 2020'nin sonunda sona erecek olan Concorde Anlaşması'nın güncellenmesi konusunda F1 yönetimi ile masaya oturdu.

Yapılan değişim önerilerinin arasında ödül miktarının daha eşit bir şekilde dağıtılması var, bunun amacı takımların Formula 1'de mücadele etmesini daha sürdürülebilir yapmak ve griddeki performans açığını bütçe sınırlamasının da yardımıyla kapatmak, bu öneri ise çoktan kabul edildi.

Bakü'de yapılan BHMSE konferansında Motorsport.com'a konuşan F1 CEO'su ve başkanı Carey Concorde görüşmeleri konusundaki gelişmeleri açıkladı ve şunları söyledi: "Anlaşmaları şu anda masada tutuyoruz ve bu yüzden rahatız. Herkese yarayacak bir teklif bir araya getirdik.

"Takımlarla görüşme halindeyiz, bence onlar çok yapıcılar. Bana göre spor fanlar için, takımlar için ve herkes için daha iyi olacak. Bizce bu karar doğru yöne atılmış doğru bir adım.

"Daha bitirmedik ancak bitirmek için iyi bir noktadayız ve bitirmek de istiyoruz. 2021 için yaptığımız bir şey, bu yüzden daha vaktimiz var. Genel olarak bunu bir partnerlik olarak yaptık, durumları anlamaya çalıştık.

"Tüm önerileri tarttık, önümüze aldık ve böylece herkes için adil ve dengeli bir teklif ortaya koyduk, bir an önce finalize olması için elimizden geleni yapacağız ki böylece asıl önemli olan şeye odaklanabilelim, sporun büyümesini sağlamaya."

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff geçen haftaki açıklamasında bazı konuların sonuçlandırılması gerektiğini açıklamıştı ve bu konuları "yapım aşamasında" olarak tanımlamıştı.

Carey ise takımların tekliflerine açık olduğunu söyledi ve bunları "özel görüşmeler" olarak açıkladı: "Sanırım herkesi dinledik, herkese bir cevap yaratmaya çalıştık.

"Bir noktada bu 2021'de nasıl yarışacağımızı gösteren şey olacak."

Carey bu tekliflerin F1'in geleceğini oluşturmada ve ileriye gitmede ilk adım olduğunu söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bence bu bir anda tamamlanacak bir şey değil.

"Bu büyük bir adım, ancak bir adım. Her zaman yapılacak daha fazlası olacak. Bana göre yaptıklarımız ileride başkaları tarafından geliştirilmeye devam edecek.

"Bence sporu daha iyi bir noktaya koymak için önemli bir adım, sporun sağlığı için, fanlar için iyi bir adım ancak bu devam eden bir süreç olacak.

"Kesinlikle bitirdiğimiz bir şey değil. Böyle bir şey ortaya atmıyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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