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Formula 1 / Katar GP Haberler

McLaren: "Masi'nin Verstappen olayıyla ilgili açıklaması 'emsal' teşkil edecek"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Formula 1 yarış direktörü Michael Masi'nin Max Verstappen'in Brezilya Grand Prix'sindeki davranışının kabul edilebilir olduğuna karar vermesi halinde sürücülerin davranışlarının değişeceğine inanıyor.

McLaren: "Masi'nin Verstappen olayıyla ilgili açıklaması 'emsal' teşkil edecek"

Yarış hakemleri, bugün yaptıkları açıklama ile Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında Interlagos'ta yaşanan olayın tekrar incelenmeyeceğini doğruladılar. McLaren takım patronu Andreas Seidl'a göre bu konu, cuma gecesi pilotların yapacağı brifingde daha da kritik bir konu olacak.

FIA, Verstappen olayını incelememe kararı alırken, Lando Norris'in Sergio Perez'i pist dışına ittiği Avusturya GP'de ceza alması, cezaların tutarlılığıyla ilgili yeni bir tartışmaya yol açtı. Şu anda neye izin verilip neye izin verilmeyeceği konusunda  belirsizlik hakim.

Seidl, Verstappen'in davranışının onaylanırken, Norris'in hareketinin neden onaylanmadığı konusunda kafalarının karıştığını ve Masi'nin yapacağı açıklamanın, bir emsal teşkil edeceğini söyledi.

Katar Grand Prix'sinde Seidl, "Lando'nun olayıyla karşılaştırmaya çalıştığımız zaman kesinlikle bazı soru işaretlerimiz var."

"Lando, Avusturya'da bizim açımızdan tartışılabilir bir konu için ceza aldı. Avusturya'da yaşananlara baktığımızda, orada virajın Lando'nun hakkı olduğunu kesinlikle iddia edebilirsiniz."

"Brezilya'da gördüğümüzden farklıydı ve bu nedenle, farklı bir süreç olduğu için soruşturmanın sonucuyla pek ilgilenmiyoruz, ancak esas olarak Cuma gecesi pilotlar brifinginde Masi'nin ileriye dönük neler söyledikleriyle ilgileniyoruz."

"Sonuç ne olursa olsun, pilotların pistteki yaklaşımının kesinlikle değiştireceğini düşünüyorum. Bu yüzden açıklığa kavuşturması ilginç bir şey olacak." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Masi'nin Brezilya'daki Verstappen olayını incelememeyi seçerek "bırakın yarışsınlar" ilkelerini benimsediğini söyleyen Seidl, buna rağmen yaptırımlara yönelik tutumların değiştiğinden habersiz olduğunu ekledi.

"Bu nedenle, sürücülerin bu geceki brifingde Michael'dan ne duyacakları çok ilginç olacak."

“Geçmişe ve birkaç yıl öncesine kıyasla, kesinlikle 'yarışmalarına izin ver' yönünde daha fazla hareket ettik. Tüm bu farklı şeyleri yargılamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ancak Lando'nun Avusturya'da aldığı ceza ve örneğin geçen hafta sonu gördüğümüz şey açıkça tutarsız."

"Bu yüzden her sürücünün neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmesi açısından kuralların netleşmesinin önemli olduğunu düşünüyorum."

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