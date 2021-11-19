Horner: "Red Bull, Mercedes'in arka kanadını protesto etmeye hazır"

Brezilya GP'de Mercedes'in düzlük hızında büyük bir artış görülmesinin ardından, Red Bull, Alman ekibin ani hız artışının nereden geldiğini aramaya başlamıştı.

Bazıları düzlüklerde ulaşılan yüksek hızları arka süspansiyonla alakalı bir sisteme bağlarken, bazıları yeni motora bağladı. Fakat Red Bull, esas olarak arka kanat teorisi üzerine yoğunlaşıyor.

Dün gerçekleştirilen basın toplantılarında Horner ve Toto Wolff, aynı seansta yer aldılar. Horner, bu basın toplantısında Mercedes'in Brezilya'da kullandığı arka kanadın illegal olduğunu ima eden açıklamalarda bulundu.

Konu hakkında konuşan Horner şunları söyledi: "Onları protesto eder miyim? Evet, kesinlikle ederim. Aracın legal olduğuna inanmazsak, protesto ederiz. Meksika ve Brezilya'da gördüğümüz düzlük hızları... Yani bence herkes Brezilya'da bir şeylerin normal olmadığını anladı."

"Ve evet, yeni motorun performans artışı getirdiğini biliyoruz ama 27 km/saatlik bir avantaja sahip olduğunuzda ve arka kanat kenar plakasındaki işaret yerlerinin esnediğini görebildiğinizde... Neler olduğu bizim için gayet açık."

"Durumu takip edeceğiz. Kararlarımız, bu hafta sonu yaşanacaklara bağlı olacak. Durum daha çok neler göreceklerimize bağlı ve bu durum sadece burada geçerli değil. Bence gelecek 2 pist daha önemli olacak.

"Mercedes'in sezon boyunca aracımıza fazlasıyla dikkat ettiğine eminim ve biz de aynısını yapıyoruz. Elbette yolun sonunda büyük bir ödül var ve dediğim gibi, biz sadece herkes için eşit bir mücadele sahası yaratmak istiyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

W12'nin legalitesi hakkında konuşan Wolff ise endişeli değildi.

"Bence sanırım aynı arka kanat yüzünden bu sene 14 kez kontrol edildik, FIA o arka kanadın tüm çizimlerine sahip. Red Bull'un beklediği gibi bir durum yok."

"Bu arka kanadı yollayabiliriz, kesebiliriz, Milton Keynes'e [Red Bull'un merkezi] bile bir tane yollayabiliriz."

Bunun üzerine Horner, yanında yer alan Wolff ile direkt olarak konuştu ve "Arka kanat kenar plakasındaki işaret yerlerinin esnemesini nasıl açıklıyorsun?" dedi.

Wolff, Horner'a şöyle bir dönütte bulundu: "Bence bu [esneme], izin verilen limitlerin içerisinde. Dolayısıyla sorun yok."

İllegalite konusunun açılmasıyla birlikte, ikili arasındaki tartışma hararetlenmişti.

Wolff, ardından "Bence kimse piste illegal bir motorla ya da arka kanatla gelmez. Dünya bunun için çok şeffaf." diyerek devam etti.

Horner ise şöyle devam etti: "Aracımız kurallara uyuyor mu? Kesinlikle uyuyor. Mercedes'in Macaristan'dan bu yana düzlük hızındaki artışı hakkında endişelerimiz var mı? Özellikle son birkaç yarıştır çok üstünler."

"Bu sporun kural koyucusu ve denetleyicisi olan FIA'nın bütün araçların kurallara uyduğundan emin olmasını istiyor muyuz? Kurallar oldukça karmaşıklar. Bu yüzden, FIA'ya bütün araçların kesinlikle eşit olduğundan emin oldukları konusunda çok ama çok güveniyoruz."

"Çünkü şu son birkaç yarışa girilirken istediğimiz şey eşit bir şekilde savaşmak. Bu mücadeleden kim galip gelirse; hakemlerin odasında olmamalı, temyiz mahkemesinde olmamalı. Her şeyin pistte yapılması gerekiyor."

"Son yarışlara girilirken, araçların iyi bir şekilde denetlendiğinden ve kurallara tamamıyla uyduğundan emin olmak istiyoruz çünkü ortada çok büyük bir ödül var."

"Elinizde, bu spordaki en büyük ödül için savaşan iki takım ve iki pilot var. Bu yüzden sadece mücadele sahasının eşit olduğundan emin olmak istiyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Wolff ise Hamilton'ın sıralama turlarından ihraç edilmesine neden olan arka kanadın Mercedes'e döndüğünü ve analiz edildiğini söyledi.

"Arka kanat elimize ulaştı. Arka kanadın kırıldığını düşünüyorduk ve sıralama turlarında kırıldı. 85 milimetrelik silindir testini, arka kanadın en sağ tarafında geçemedik. Arka kanadın sol tarafında geçtik, ortasında geçtik ama sağ tarafta milimetreyle geçemedik ve bu olabilir."

"Arka kanadı incelememize izin verilmedi ya da arka kanadın kırıldığını belirten bir argüman oluşturmamıza da izin verilmedi. Sıralama turlarından önce iki vidanın sıkılmadığını öğrendik. Bu da arka kanadın sağ tarafının farklı olmasına neden oldu."

"Muhtemelen bu kırık, tur zamanını etkilemedi bile ama olan oldu. Ancak kapalı parkta aracınızın kırılan yerlerini bantlamanıza izin veriliyor. Biz önümüze bakıyoruz, bu durumun üstesinden gelmeyi başardık ama Lewis'in sprint yarışından puan almasını isterdim."

"Ancak bu geçmişte kaldı. Bence kurallar yenileniyorlar ve biz de bunları gelecek yarışlarda en iyi şekilde kullanacağız."