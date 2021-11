Vasseur, Giovinazzi'nin F1'in "acımasız" olduğuna dair yorumlarından memnun değil

Giovinazzi'nin yerine 2022'de, Çinli sürücü Guanyu Zhou yarışacak ve Alfa Romeo'ya, sponsorlardan gelen güçlü bir destek de getirecek.

Zhou'nun gelişinin açıklanmasının ardından sosyal medyaya konuşan Giovinazzi, koltuğunu kaybetme nedenleri konusunda bazı hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Giovinazzi, oyuncak bir Ferrari'de oturduğu bir küçüklük fotoğrafını paylaştı ve altına, "F1 duygudur, yetenektir, araçlardır, risktir, hızdır."

"Ancak para yönettiğinde, acımasız olabilir." yazdı.

Giovinazzi'nin sözleri hatırlatıldığında Vasseur, İtalyan sürücüye, her zaman profesyonel kalması gerektiğini hatırlatmak zorunda kaldığı için memnun değildi.

'Will Buxton ile Bu Hafta' programında, Giovinazzi'nin sezonun geri kalanına nasıl yaklaşması gerektiği hakkında konuşan Vasseur, "Dürüst olmak gerekirse, onun için en azından bu sezon, bu bölümü pistte iyi işler yaparak kapatmasının önemli olduğunu düşünüyorum."

"Yorumları gördüm. Açıkçası, bu tür bir tutumun hayranı değilim, özellikle de takım ona F1'de üç sezon boyunca yarışma şansını verdiği için. Tonlarca sürücü bunu yapmayı hayal ederdi."

"Şimdi başka mücadeleleri olacak. Diğer mücadelelerde başarılı olması gerekecek ve belki de gelecekte F1'e geri dönecek. Ancak bu küçük bir dünya ve profesyonel kalmamız gerekiyor.” dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Alfa Romeo'nun Zhou'yla anlaşması, daha önce Valtteri Bottas'la da anlaşma imzaladıkları için, artık kadrosunu tamamladığı anlamına geliyor.

Vasseur, çaylak ve deneyimli bir sürücü ikilisinin harika bir şey olduğunu ve özellikle Bottas'ın rolünün kritik olacağını söyledi.

"Bizimle anlaştığında, Mercedes ile aynı sonuçları almanın zor olacağını biliyordu."

"Ancak öte yandan ona biraz farklı bir şey teklif ettik: projenin merkezinde yer alacak, kilit sürücü olacak ve bu, Zhou'ya karşı karamsar olmak anlamına gelmiyor."

"Bottas, deneyimi getirecek. Aracın gelişiminde ve ilk yarışlarda kilit rol oynayacak."

"Bence Valtteri için, takımda bu pozisyona sahip olması önemliydi. Lewis'in takım arkadaşı olduğunuzda, bunun kolay bir yer olmayacağını ama takım arkadaşınızın biraz gölgesinde kalacağınızı çok iyi biliyorsunuz."

"Gelecek yıl Mercedes ile savaşmayı düşünmesek bile bunun Valtteri'nin kariyerinde önemli bir adım olduğunu düşünüyorum."

"Takımdaki pozisyonu tamamen farklı olacak, bence onun için ve kendi bakış açısı için, bu önemli bir adımdı."

This Week with Will Buxton'ın son bölümünü Motorsport.tv'de izleyin