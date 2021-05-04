Mazepin, Barselona'da daha iyi olmayı bekliyor

Haas, tıpkı önceki iki yarışta olduğu gibi Portekiz'de de en yavaş takımdı. Fakat Mick Schumacher oldukça iyi bir hafta sonu geçirip, Nicholas Latifi'yi geçmeyi başardı.

Ancak Nikita Mazepin hafta sonu boyunca en yavaş isimdi ve yarışı son sırada tamamladı.

Mazepin, yarışın ardından şöyle dedi: "Herkesin en üst seviyede performans gösterdiği bir pistte, hiçbir şeyin kolay olmasını beklemiyordum ama yarışın son bölümlerinde çok yalnız kaldık. Yani, yarışı olumlu bir biçimde özetleyebilmek zor.''

"Yine de kötü değildi. Elbette çok daha iyisini yapabilirim ve her zaman çok daha iyisini yapabiliriz. Fakat son birkaç yarışla kıyasladığımızda, bu yarış kişisel olarak benim için çok büyük bir adımdı. Bu araçları sürmek, özellikle burada gördüğünüz rüzgarlı şartlarda sürmek çok zordu."

"Lastikler aşınırken 66 tur boyunca tüm bu tur zamanlarını tutarlı şekilde ortaya koymak çok zor bir iş ve özellikle sahip olduğumuz denge göz önüne alındığında şu an için aracı pistte tutmak çok zor. Sonuç olarak tüm bu turları atmak güzel ve bundan sonra işler her yarış daha da iyiye gitmeli."

"Araçla Barselona'da nasıl hareket edeceğimizi görmek ilginç olacak. Açıkçası orada son derece hızlı araçlar da dahil olmak üzere pek çok farklı araç sürdüm. Bu yüzden aracın orada ne yapması gerektiğini daha iyi biliyorum. Aynı zamanda ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Şu anda takımla hangi konumda yer aldığımızı görmek adına bence iyi bir test olacak."

Mazepin, yarışı takım arkadaşının 1 dakika gerisinde de tamamladı.

Mazepin, bu sorulduğunda, "Bence tur zamanı anlamında başarılı bir yarıştı. İyi pozisyonlar için mücadele edemeyeceğimizi düşünerek, liderlerle olan fark açısından pek de iyi olmayan, fakat mavi bayraklardan kaçınmamızı sağlayan C planını seçtik."

"Bu sayede kendi tempoda turlar atabildim, aracın nasıl davrandığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini öğrendim. İlk birkaç tur iyiydi fakat sürüşüm üzerinde çalışmam gerekiyor. Tüm bunlar deneyimle beraber gelecek şeyler. Çok şey öğrendim yani kötü bir yarış değildi." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images