Schumacher: "Latifi'yi daha erken geçseydim Russell ile yarışabilirdim"

Mick Schumacher, gridin en yavaş aracına sahip olmasına rağmen Portekiz Grand Prix'sinin yıldızlarından birisi oldu.

Sürmesi oldukça zor bir araçla yarışmasına rağmen yarışta hiç hata yapmayan Mick, takım arkadaşının 1 dakika önünde finiş gördü ve ayrıca Williams pilotu Nicholas Latifi'yi de pist üstünde geçti.

Schumacher, yarışıyla ilgili şöyle dedi: "Maalesef geçişin zor olduğu oldukça zorlu bir yarıştı. Özellikle gridin ortasındaki takımların arkasında peş peşe turlar atmak kolay değil. Bu kadar yakın gittiğinizde lastiklerinize zarar veriyorsunuz ve durum zorlaşıyor."

"Sonunda Williams'ı bir hata yapmaya ittik, ardından önüm açıktı ve tempomu gösterdim."

"Nicholas'ı daha önce daha temiz şekilde geçebilseydik belki de George ile savaşabilecek tempomuz olabilirdi."

"Genel anlamda temiz bir yarış çıkarmayı ve finişi görmeyi istedik. Bunu başardık ve her şey yolunda gitti."

Schumacher, Latifi'den daha hızlı olduğunu ancak Williams pilotunu geçmenin kolay olmadığını belirtti.

"Başardıklarımızdan ötürü oldukça mutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Sonuçta iyi bir yarıştı, sadece birkaç hata yaptık ve bir kez daha damalı bayrağı gördük."

"Nicholas'tan daha fazla tempom vardı fakat onu bir türlü geçememek gerçekten deli ediyor. Aslında öncesinde birkaç kez bunu yapmaya yaklaştık ancak düzlüklerde mümkün değildi. Düzlüklerde bizden daha hızlıydı."

"Çok daha fazla tempom vardı. Eğer geçiş daha kolay olsaydı George'u [Russell] yakalayabilirdik."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images