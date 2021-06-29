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Leclerc: Bu hafta sonu neleri iyi yaptığımızı anlamamız lazım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, gelecek yarışlarda aynı performansı sergileyebilmek için Steiermark GP'de neleri daha iyi yaptıklarını anlamaları gerektiğini söyledi.

Leclerc: Bu hafta sonu neleri iyi yaptığımızı anlamamız lazım"

Ferrari, kabus gibi geçen ve lastikleri çok fazla aşındırdıkları Fransa GP'den sadece bir hafta sonra bu yılki en iyi yarışlarından birini çıkardı.

İlk turda ön kanat kırıp son sıraya düşmesine rağmen Charles Leclerc, damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Monakolu pilot, yarışın ardından şöyle dedi: "Elde ettiğimiz bu sonuç, takımın Fransa ve Avusturya GP arasında yaptığı sıkı çalışmanın bir sonucu mümkün oldu. Gelecekte bu tarz bir performansı daha sık gösterebilmek için bugün tam olarak ne yaptığımızı anlamamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Araçta gerçekten harika hissettim, çok hızlıydık ve güçlü şekilde yükselmek için her fırsatı değerlendirdik. Performans anlamında araçtan maksimumu aldık. Bu, perde arkasında ne kadar iş yapıldığını ve takımın geçen hafta ne kadar çok çalıştığını gösteriyor. Dediğim gibi neler yaptığımızı anlamak için verilere bakacağız. Bu sayede gelecek hafta tekrarlayabiliriz." 

Leclerc, Pierre Gasly ile yaşadığı temasın bir yanlış anlaşılma olduğunu da ekledi.

"Temasta onun solundaydım, bence solundaki sürücünün hava koridoruna girmeye çalıştı, ben de aynı noktada onun arkasına geçmeye çalışıyordum ve ikimiz için de sürpriz oldu. Temas yaşandı, çok küçük bir temastı ve sonuçları büyük oldu. Kesinlikle acı tatlı bir his yaşıyorum çünkü bu tek turu bir kenara bırakırsam bunun en iyi sürüşlerimden biri olduğunu düşünüyorum."

"Bugün yaptığım işten çok memnunum. Çok fazla atak yaptık, trafikte çok fazla zaman kaybetmedim ve eğlenceli bir yarıştı. Aynalarıma çok bakmadım, hep önümde neler olduğuna bakıyorum. İkinci turdan itibaren hissiyat güzeldi."

Leclerc, yükselmeye çalışırken zaman zaman çeşitli temaslar da yaşadı. Kimi Raikkonen'le ufak bir temas yaşayan Leclerc, Fernando Alonso ile de sonuca etki etmeyen ufak bir temas yaşadı.

Leclerc, "Bugün benim için geçiş yapmak adına harika fırsatlar vardı ve sahip olduğum her fırsatı değerlendirdim. Aslında Kimi ile teması hiç hissetmedim."

"Fernando ile temas yaşadığımı hissettim ve yarışın ardından onunla konuştum. Bana ön lastiklerini kilitlediğini, biraz dışa açıldığını ve kaza yapacağımızı düşündüğünü söyledi. Fakat neyse ki ikimiz de o virajı dönmeyi başardık."

"Tüm ataklar sınırdaydı fakat ilk turdan sonra bunu yapmak adına risk almam gerekiyordu. Çünkü o kadar çok vakit kaybettik ki bu trafikten mümkün olduğunca çabuk kurtulmalıydım. Bunu çok, çok iyi başardım."

"Kimi ile temas yaşadığımı biliyordum ama temas anında hiçbir şey hissetmedim." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and Esteban Ocon, Alpine A521

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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