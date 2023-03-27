Marko: "AlphaTauri, Red Bull standartlarını yakalamalı"

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AlphaTauri isminin ilk iki sezonunda Pierre Gasly liderliğinde önemli başarılara imza atan takım, bu iki sezonda biri galibiyet olmak üzere iki podyum elde etti.

Ancak yeni kurallara hiç iyi uyum sağlayamayan takım, an itibariyle en yavaş araca sahip gibi görünmekte, bu durumun Red Bull genel merkezinde rahatsızlıklara yol açtığı da sır değil.

Genç sürücüler nedeniyle AlphaTauri ile yakından ilgilenen Helmut Marko'ya göreyse çözüm oldukça basit: performanslarını arttırmak.

Sky Almanya'nın AlphaTauri'nin ne yapması gerektiği sorusunu yanıtlayan Marko, "Oldukça basit: daha iyi performans göstermeliler."

"Geçen sezonki sonuçlardan memnun kalmadığımız sır değil, takım aerodinamik anlamında da umduğumuzu vermiyor."

"Bu durumun nasıl üstesinden geleceğimize bakmamız gerekiyor. Eğer Red Bull gridin en iyi aracına sahipse, AlphaTauri'nin de bu ölçütlere sadık kalması gerek."

"Ortak kullanıma izin verilen parça sayısı epey fazla: arka aks, süspansiyonlar, vites kutuları, vesaire, kısacası takım birçok parçamızı kullanıyor." dedi.