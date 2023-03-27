Fittipaldi: "Perez, Verstappen ile mücadele edebileceğini gösterdi"
Emerson Fittipaldi, Sergio Perez'in Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki zaferinin, 2023 şampiyonluğu için Red Bull takım arkadaşı Max Verstappen'e karşı yarışabilecek hıza sahip olduğunu gösterdiğine inanıyor.
Perez geçtiğimiz hafta sonu Cidde'de kariyerinin beşinci, Red Bull'a katılmasından bu yana ise dördüncü zaferini elde ederken, Verstappen sıralama turlarında yaşadığı tahrik mili sorununun ardından 15. sıradan başladığı yarışta hasarı minimuma indirmeye çalıştı.
Verstappen yarışta 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı ancak Perez'e 5 saniyeden fazla yaklaşamadı.
1972 ve 1974'te iki Dünya Şampiyonluğu kazanan Fittipaldi, Cidde'de Perez'in hızından etkilendiğini açıkladı.
Fittipaldi, Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna şunları söyledi: "Bence Checo, hızlı olduğunu Cidde'de gösterdi."
"Yarışın belirli bir noktasında, Max ikinci ve Checo lider durumdayken, Max farkı kapatmaya çalıştı."
"Ancak Checo iyi bir tempo tutturabildiği için başarılı olamadı. Checo o noktada hızlı ve zorlu bir yarışçı olduğunu gösterdi."
"Onun iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. Çok olgun ve deneyimli."
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Taraftarlar için bu ikiliyi şampiyonluk mücadelesinde görmek harika olurdu."
Geçen sezon beş yarış dışında tüm yarışları kazanan Red Bull'un 2023 sezonunda üst üste 1 ve 2. sıraları elde etmesiyle Fittipaldi, takımın şu anda dokunulmaz olmasından endişeleniyor.
Fittipaldi, "Red Bull diğerlerinden çok daha fazla yere basma kuvvetine sahip gibi görünüyor. Bu konuda bir şeyler bulmuş gibi görünüyorlar."
"Araç pistte çok daha dengeli ve lastikleri çok daha uzun süre dayanıyor. Bu yüzden Red Bull'a meydan okumak diğerleri için zor olacak."
"Sıralama turlarında taze lastiklerle onlara yaklaşabilirler, ancak yarış temposunda Red Bull lastikleri çok daha iyi kullanıyor ve bu da büyük bir avantaj gibi görünüyor." dedi.
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