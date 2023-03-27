Önceki / Marko: "AlphaTauri, Red Bull standartlarını yakalamalı" Sonraki / McLaren, Avustralya'da Piastri üzerindeki "gereksiz baskıyı" almak istiyor
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Fittipaldi: "Perez, Verstappen ile mücadele edebileceğini gösterdi"

Emerson Fittipaldi, Sergio Perez'in Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki zaferinin, 2023 şampiyonluğu için Red Bull takım arkadaşı Max Verstappen'e karşı yarışabilecek hıza sahip olduğunu gösterdiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Fittipaldi: "Perez, Verstappen ile mücadele edebileceğini gösterdi"
Haberi dinle

Perez geçtiğimiz hafta sonu Cidde'de kariyerinin beşinci, Red Bull'a katılmasından bu yana ise dördüncü zaferini elde ederken, Verstappen sıralama turlarında yaşadığı tahrik mili sorununun ardından 15. sıradan başladığı yarışta hasarı minimuma indirmeye çalıştı.

Verstappen yarışta 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı ancak Perez'e 5 saniyeden fazla yaklaşamadı.

1972 ve 1974'te iki Dünya Şampiyonluğu kazanan Fittipaldi, Cidde'de Perez'in hızından etkilendiğini açıkladı.

Fittipaldi, Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna şunları söyledi: "Bence Checo, hızlı olduğunu Cidde'de gösterdi."

"Yarışın belirli bir noktasında, Max ikinci ve Checo lider durumdayken, Max farkı kapatmaya çalıştı."

"Ancak Checo iyi bir tempo tutturabildiği için başarılı olamadı. Checo o noktada hızlı ve zorlu bir yarışçı olduğunu gösterdi."

"Onun iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. Çok olgun ve deneyimli."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Taraftarlar için bu ikiliyi şampiyonluk mücadelesinde görmek harika olurdu."

Geçen sezon beş yarış dışında tüm yarışları kazanan Red Bull'un 2023 sezonunda üst üste 1 ve 2. sıraları elde etmesiyle Fittipaldi, takımın şu anda dokunulmaz olmasından endişeleniyor.

Fittipaldi, "Red Bull diğerlerinden çok daha fazla yere basma kuvvetine sahip gibi görünüyor. Bu konuda bir şeyler bulmuş gibi görünüyorlar." 

"Araç pistte çok daha dengeli ve lastikleri çok daha uzun süre dayanıyor. Bu yüzden Red Bull'a meydan okumak diğerleri için zor olacak."

"Sıralama turlarında taze lastiklerle onlara yaklaşabilirler, ancak yarış temposunda Red Bull lastikleri çok daha iyi kullanıyor ve bu da büyük bir avantaj gibi görünüyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Marko: "AlphaTauri, Red Bull standartlarını yakalamalı"

McLaren, Avustralya'da Piastri üzerindeki "gereksiz baskıyı" almak istiyor
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Formula 1

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı" Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı" Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil" Zhou: "Hedefim Bottas'ı yenmek değil"

Son Haberler

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

F1 Formula 1

Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş Mercedes, W14 F1'in "konsept sorunlarını" Bahreyn'den önce biliyormuş

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor Norris, McLaren'in gümüş renk düzenine dönmesini istiyor

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık Red Bull, AlphaTauri takımının adını değiştirmeye açık

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

F1 Formula 1

Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı" Hill: "McLaren, geçmişte Perez konusunda hata yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.