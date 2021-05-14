Liberty Media: "F1'e bütçe sınırı getirmeye çalıştığımızda, insanlar bize gülüyorlardı"

Maffei, bu söylemini, eski F1 CEO'su Chase Carey'i överken dile getirdi. Carey, Ocak ayında görevini Stefano Domenicali'ye devretmişti.

Carey görev aldığı süreçte, 10 takıma da yeni bir Concorde Anlaşması imzalatmıştı. Bu anlaşmada, her takımın spora bağlı kalabildiğinden emin olmak adına 2021'de bütçe sınırlaması getirilmesi maddesi de yer alıyordu. Bu yıl için bu limit 145 milyon dolar.

Maffei, 2009 senesinde Bernie Ecclestone ve Max Mosley'nin bunu denediğini ve başaramadığını dolayısıyla Carey'nin büyük bir işe imza attığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Maffei, şunları söyledi: ''Chase mükemmel bir iş çıkardı. Bazen kötü hissediyordum çünkü onu bu işe ben zorlamıştım ve o, dünya etrafında uçup, bütün takımlarla sözleşme hakkında konuşuyordu. Chase mükemmel bir savaşçıydı ve birçok pozitif değişimde önemli rol oyandı.''

''Bernie Ecclestone, bu ürünü inşa etti ve ona teşekkür etmeliyiz ama bu üründe uzun vadeli bir vizyon yoktu.''

''Organizatörler ve F1 arasında, hak sahipleri ve bizim aramızda oldukça geçimsiz, huysuz bir ilişki vardı. Takımlar, F1 ve biz arasında da öyle. Bu tamamıyla değişti ve artık bu ekosistemde birlikte çalışarak yeni şeyler inşa ediyoruz.''

''Chase de Concorde Anlaşmasını halletmeyi başardı ki bu geçmişteki anlaşmalara kıyasla büyük bir başarıydı.''

Maffei, COVID-19 ile birlikte limiti daha da düşen bütçe sınırlamasının altını çizdi ve Carey'nin mükemmel bir iş çıkardığını söyledi.

Maffei, ''Ecclestone ve Max Mosley, 2009'daki resesyonun ardından bütçe sınırlamasını getirmeye çalıştı ancak başaramadılar.''

''Biz bunu başardık. 'Aptal Amerikalılar', spordan ne anlarlar değil mi? Biz bunu yapmak istediğimizi söyledik ve bize güldüler. Chase ise bunu başardı.''

''Yani Chase, mükemmel bir iş çıkardı. Sporun içindeki ilişkileri değiştirdi ve sporu iyi bir yola soktu. Bunların hepsinden daha da önemlisi, Concorde Anlaşmasına, bütçe sınırlamasını da ekledi. Chase şirketimizde kurul üyesi olmaya devam ediyor ve bu ilişki bizim için değerli.'' ifadelerini kullandı.

Chase Carey and Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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