Türkiye'de Formula 1 için 15 yıl harcamak...

Baştan söyleyeyim, bu bir haber değil... Daha çok bir teşekkür ve çekiliş yazısı...

15 Mayıs 2016'da TRF1.net ile Türkiye'de Formula 1 camiasında aralıksız bir şekilde geçirdiğim (zorunlu askerlik görevi hariç) 10 seneyi tamamlamış ve Motorsport.com Türkiye ile yeni bir maceraya atılmıştım.

TRF1.net'te geçirdiğim 10 seneyi, gençliğimin en güzel yıllarını adadığım 10 seneyi asla unutmuyorum. Bir heyecan olarak başlayan çalışmalar, giderek çok ciddi bir hal almış ve TurkiyeF1.com ile alanında yetkin iki mecradan birisi olmayı başarmıştık. O süreçte tabii ki farklı dönemlerde yanımda yer alan, büyük destek veren farklı arkadaşlarım oldu. Onlar olmadan o seviyeye gelemezdim, TRF1'net'i o seviyeye getiremezdim.

O işe başladığım ilk gün edindiğim bazı arkadaşlarımla hâlâ görüşüp sohbet ediyor olmak, ilk günlerden itibaren yorumlarda yazan bazı kişilerin isimlerini ya da kullanıcı adlarını hâlâ yorumlarda ya da sosyal medyadaki paylaşımlarda görüyor olmak gerçekten büyük bir mutluluk kaynağı.

15 Mayıs 2006'da gayri resmi olarak başladığım bu hobi, benim hayatımın değişmez bir gerçeği oldu ve 15 Mayıs 2016'dan itibaren Motorsport.com Türkiye'nin Şef Editörü oldum. Henüz sosyal medya denilen olgunun dahi olmadığı ya da yeni yeni hayatımıza girmeye başladığı o 10 yıl boyunca verdiğim mücadele sonucunda o günkü şartlarda ulaşabileceğim en üst nokta, uluslararası bir mecrada yer almak ve bu işin en iyisi diyebileceğimiz gazetecilerle, yazarlarla aynı ortamda bulunmaktı. Bunu başardığım için çok mutluyum.

Gerçekten ne olacağını bilmeden, belki de 3-5 güne bitebilecek bir heyecan, nihayetinde büyük bir şeye dönüştü ve hobisini mesleğe dönüştürmeyi başaran isimlerden birisi olmayı başardım. Türkiye'de F1 alanında bunu başaran nadir isimlerden birisi. Formula 1 yarışlarını tam olarak ne zaman izlemeye başladığımı söyleyemem ancak Formula 1 başta olmak üzere araba yarışları çocukluğumdan itibaren her zaman hayatımın en üst noktasında yer aldı. Bu açıdan takip etmekten hoşlandığım bu alan üzerinde bir şeyler yapmak ve tam 15 yıl boyunca bunu aralıksız bir şekilde devam ettirmek gerçekten ilk günlerde olmasını hayal dahi etmediğim bir şeydi.

Ancak bu zamanında bir hayal dahi olmasa sonunda gerçek oldu. TRF1.net'ten Motorsport.com'a geçiş kararı aldığımda o güne kadar bizlere güvenen arkadaşları yarı yolda bırakmak istemememin bunda etkisinin olduğunu söylemiştim. O dönemde bir nevi topluluk temelli bir site oluşturup ayakta tutsam da, kendi hayatımda yaşadığım değişikliklerin de etkisiyle benzer şekilde devam ettirme şansım artık kalmamıştı. Bundan endişe duymaya başladığım dönemde, Cihangir Perperik'in teklifi Hızır gibi yetişti ve nihayetinde Motorsport.com Türkiye olup, büyük ölçüde kendi çalışma formatımızı sürdürerek ve her gün üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz.

Motorsport.com internet sitesi ve tüm sosyal medya mecraları olarak her gün, her saat ve dakika mümkün olduğu kadar en hızlı şekilde Türkiye'deki Formula 1 ve motor sporları taraftarlarını bilgilendirmeye, özel içeriklerle bilgilerini arttırmaya çalışıyoruz. Bu işte geçirdiğim 15 sene boyunca teknolojiler ve alışkanlıklar değişse de, her zaman gerekli adımları atarak kendimizi geliştirmeye, geride kalmamaya çalıştık. Her gün on binlerce insana hitap ediyor olmamız, bu konuda başarılı olduğumuzu düşünmemize yardımcı oluyor. Herkese teşekkürler.

15. Yıla Özel 15 Hediye Çekilişi

Formula 1 dünyasında iyisiyle kötüsüyle geçirdiğim 15 yıla özel, küçük bir çekiliş yapmak istiyorum. Bu kapsamda toplam 15 hediye (5 adet Fanbox T-Shirt, 5 adet Fanbox Kupa, 5 adet 6 aylık S Sport Plus) dağıtacağım.

Çekilişe katılmak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli. Başka herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor.

Daha nice seneler, sizlere istediğiniz şekilde Formula 1 ve Motor Sporları Dünyası'nda hizmete devam edebilme dileğiyle.

Çekiliş sayfası >>

Son olarak, Motorsport.com'a geçişin ardından TRF1.net sunucularını kapatmıştım. Büyük olan veritabanını yeni bir yere kurmak kolay olmadı ancak sonunda onu da başardım. Eski internet sitesinin içeriklerine bu adresten ulaşabilirsiniz. Yoğun ilgi olması halinde siteye ulaşım kesilebilir, bu açıdan ilerleyen saatlerde yeniden deneyebilirsiniz.