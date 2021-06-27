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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Leclerc: "Yarış için sıralama performansından biraz ödün verdik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc yarış için sıralama performansından biraz ödün verdiklerini söylüyor.

Leclerc: "Yarış için sıralama performansından biraz ödün verdik"

Ferrari pilotları, Paul Ricard'da gerçekleştirilen yarışta ciddi lastik sorunları yaşayarak ilk onun dışına düşmüşlerdi.

Bunun üzerine İtalyan ekip, bu hafta sonu farklı bir yaklaşım tercih ediyor ve tek turda, son yarışlardaki kadar iyi görünmediler.

Yarışa yedinci başlayacak olan Leclerc, sıralama turları performansı hakkında şöyle dedi: "Turumdan ötürü mutluyum. Aslında turumdan [takım olarak] çok memnunuz. Her şeyi bir araya getirdim, hata yapmadım, en iyi virajlarımı ortaya koydum ve iyi bir tur attım. Fakat öte yandan Lando ile olan farka bakarsak, korkutucu demek istemiyorum ama yani arada [ciddi bir] fark var. Bu yüzden yarın için çok çalışmamız lazım."

"Bence yarış hızımız bu hafta sonu sıralama turlarından daha iyiydi ki bu oldukça sıra dışı bir şey. Ancak unutmamalıyız ki cuma günü sahip olduğumuz hızı pazar günü yarışa taşıyamadığımız zamanlar oldu. Bu yüzden bu gece iyi şekilde çalıştığımızdan, yarın için mümkün olan en iyi şekilde hazırlandığımızdan ve iyi bir yarış çıkardığımızdan emin olmamız lazım."

Carlos Sainz'ın ön yol tutuş problemleri yaşadığı göz önüne alındığında, kendisinde sorun olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Bu hafta sonu yoktu. Ön tarafla biraz daha az zorlandım. Aslında Paul Ricard'da yaşadığım sorun buydu ve bu hafta sonu bana yardımcı olan bazı değişiklikler yaptık."

"Kaybettiğimiz yer bana göre üç DRS bölgesinin olduğu ilk sektördü. Bazı sebeplerden ötürü durum bu. Nedenini henüz anlayamadık. DRS'yi açtığımız yerlerde geride kalıyoruz ve diğerleri DRS ile çok daha iyi görünüyor. Yani tüm düzlüklerde değil de bu üç düzlükte vakit kaybediyoruz. Ayrıca biraz genel yol tutuş eksikliği var. Fakat virajlarda o kadar da kötü değiliz." cevabını verdi.

Leclerc, Fransa'daki lastik sorunları için bir çözüm bulup bulmadıkları sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Açıkçası bir çözüm bulduğumuzu söyleyemem. Bazı şeyler bulduk ve bu hafta sonu için farklı şeyler denedik. Sıralama hızımız şimdi daha az güçlü ve umarım bize yarışta yardımcı olur. Burada biraz yarış için sıralama performansından ödün verdik. Fakat tam bir çözüm olduğunu sanmıyorum. Çalışmaya devam etmemiz lazım."

"Paul Ricard'daki zor yarıştan sonra aynı pistte iki hafta sonu geçirmek iyi bir fırsat. Bu yüzden umarım daha fazla şey anlarız. Fakat önümüzdeki hafta aynı lastiklere sahip olmayacağımız da ortada. Bu yüzden iyi bir kıyaslama yapmak zor olacak. Fakat ayı pistte iki yarışa sahip olmak her zaman için iyidir."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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