Leclerc: "Sainz için mutlu olsam da umarım yakında 'benim günüm' gelir"

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Carlos Sainz, yağmur altında geçen sırlama turlarında pole pozisyonunu alsa da, yarışın özellikle ilk yarısında Charles Leclerc'le aynı tempoyu tutturamamıştı.

İspanyol pilot, Ferrari'nin güvenlik aracı girdiğinde kendisini pite alması sayesinde Leclerc'i geride bıraktı ve kariyerinin ilk zaferini aldı.

Ferrari'nin kendisini pite almamasından ötürü eski lastiklerle pistte kalan Leclerc, üç sıra geriledi ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Yarışın ardından Sainz'ın zaferi sorulduğunda Leclerc, şöyle dedi: "Elbette onunun için mutluyum. Kendi tarafımda hayal kırıklığı yaşadığım ortada. Fakat Carlos, bugün ilk zaferini aldı ve bu, inanılmaz."

"Bu yüzden kendi hayal kırıklığıma odaklanmak istemiyorum. Carlos bugün inanılmaz bir zafer kazandı. İlk zafer her zaman özeldir. Takım ve Carlos için harika bir sonuç. Son birkaç yarışta kendine olan güvenini geri kazandı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Çocukken hep bu anın gelmesini hayal ediyorsunuz, özellikle de bunu Ferrari ile yapmak çok özel. Bundan keyif almalı. Bu onun günü fakat umarım benim günüm de gelir."

"Yani onun adına mutluyum ama kendi sonucumdan dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Bir bakıma karışık duygular içindeyim ama umarım bir sonraki yarışta daha güçlü olabiliriz."

Leclerc'in bir sonraki yarış için pek fazla beklemesi gerekmiyor çünkü Avusturya GP bu hafta sonu yapılacak.

Bu konuda Leclerc, "Bunu sabırsızlıkla bekliyorum ve en üst basamağa geri dönmek istiyorum."

"Her yerde güçlüyüz. Sadece her şeyi bir araya getirmemiz lazım. Ancak son yarışlar bunun kolay olmadığını gösterdi." dedi.