Alonso: "Beşincilik harika bir sonuç fakat dördüncü olmalıydım"

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İspanyol pilot, pazar günü gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans sergiledi ve sekizinci başlamasına rağmen beşinci oldu.

Son bölümde dördüncülük için Charles Leclerc'i sıkıştıran İspanyol pilot, bu yılki en iyi sonucunu almasının ardından çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Gerçekten eğlenceli bir yarıştı ve beşinci bitirdiğim için mutluyum."

"Son turlarda ön tarafta dramatik bir olay olmasını umuyordum çünkü bu sayede podyuma çıkabilirdik! Fakat her halükarda ilk beşte mücadele etmek harika."

"Son bölümde mücadelenin içerisinde değildik ama bunun hemen ardındaydık. Bu sayede öndeki tüm aksiyonu gördük. Sonunda beşinciydik ve bu yüzden öndeki araçlardan ikisinin belki birbirine dokunmasını umut ediyordum."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu sayede podyuma çıkabilecektim fakat birbirlerine karşı çok sert yarışmalarına rağmen aralarında çok büyük bir saygı vardı. Bu yüzden arkadan izlemek de eğlenceliydi."

"İyi bir sonuç aldık ve sonunda Lando'yu geçmek güzeldi. Bence dördüncü olmalıydım çünkü Charles, Lewis'e karşı yaptığı savunmada üç kez yön değiştirdi. Kanada'da bunu yaptığım zaman ceza almıştım. Yani üç yön değişikliğine izin verilmiyor ve bu yüzden de ceza alacağını düşündüm fakat öyle olmadı."

Alonso, aracın yeni güncellemelerle daha iyi hissettirdiğini de ekledi.

"Evet, bence araç bugün gerçekten çok iyi hissettirdi."

"Bugün her zamankinden daha güçlü hissettiğim bir başka yarıştı. Lando'yla aynı tempodaydık. Elbette şu anda Red Bull, Ferrari ve Mercedes dokunulmaz durumdalar ancak bazı orta grup takımlarının çok önündeydik. Bu yüzden kesinlikle ileriye doğru gittik."

"Ayrıca Silverstone'un McLaren için en iyi pistlerden birisi olduğunu biliyorum ve buna rağmen onların temposuna ayak uydurduk. Bu yüzden önümüzdeki birkaç hafta sonunun bizim için oldukça güçlü geçeceğine inanıyorum."