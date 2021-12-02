Leclerc: "Yeni motorun McLaren'ı geçmemiz için yeterli olacağından emin değilim"

Charles Leclerc, Losail'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci bölümünde şaside oluşan çatlak nedeniyle 13. olmuştu. Şasi değişikliği sonrası pazar günü damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve Ferrari böylelikle iki araçla birden puan almış oldu.

Leclerc, Katar yarışı üzerine, "Açıkçası sonuç iyiydi çünkü sıralamadan sonra çok fazla şüphem vardı. Sonra pazar günü iyi bir sonuç almak olumluydu. Takım için yine güçlü puanlar aldık ve bu sezonun sonu için ihtiyacımız olan şeydi. Zorlamaya devam etmeliyiz ve takımlar şampiyonasında üçüncü sırayı garanti altına almaya çalışmalıyız." dedi.

Şasideki çatlak hakkında ise, "Araç tuhaf hissettiriyordu. Henüz bu şasinin tüm kontrollerinden geçmedik ama performansı ne kadar etkilediğini bilmiyorum. Ancak sıralama sırasında doğru hislere sahip değildim." diye ekledi.

Suudi Arabistan, bu hafta sonu ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve sezonun sondan bir önceki yarışı, Kızıldeniz'in kenarında inşa edilen bir cadde pistinde gerçekleştirilecek. Pist oldukça hızlı olmasının yanı sıra, bir cadde pisti olduğu için neredeyse hiç kaçış alanına sahip değil ve ayrıca duvarlar da çok yakın.

Sıralama turlarının burada önemli olup olmayacağı sorusuna Leclerc, "Çok sayıda DRS bölgesi var ve çok uzunlar. Sanırım pistin üçte biri DRS bölgesi, bu yüzden şehir pistlerinde alıştığımız gibi geçiş yapmanın çok zor olacağını düşünmüyorum ama kesinlikle biz sürücüler için çok zorlayıcı bir pist olacağına inanıyorum. Duvarlarıyla çok yüksek hızlı bir pist. Bu yüzden hataya yer yok ve zor olacak ama heyecanla bekliyorum." cevabını verdi.

Ferrari pilotu, DRS ile yakın bir mücadele bekleyip beklemedikleri sorulduğunda, "Gerçek cevabı bilmiyorum. Bu hafta sonu ne olacağını daha iyi görebilmek için sadece simülatör turları değil, yarın biraz gerçek tur yapmam gerekecek. Yeni motor kesinlikle bize iyi anlamda yardımcı olacak ama bu hafta sonu McLaren'dan daha iyi olmamıza yeterli olacak mı bilmiyorum. Bence zor olacak, bu hafta sonu güçlü olacaklarını hissediyorum. Yine de asla bilemeyiz, bu yeni bir pist, o yüzden onlarla kendimizi karşılaştırmak için yarın nerede olduğumuzu görmeyi bekleyeceğiz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu, yeni kurallar ile 2022'ye geçmeden önce bu sezondan çıkardıkları hakkında, "Kesinlikle genel olarak yarış yönetimini öğrendim."

"2020'nin başından beri bunun zayıf yönlerimden biri olduğunu söylüyorum, özellikle 2019'dan sonra birçok iyi sıralama elde ettim ama sonra yarışta zorlandım. Takım olarak biraz daha fazla zorlanıyorduk ama aynı zamanda bir sürücü olarak da diğerlerinden daha fazla zorlanıyordum. Bu yüzden 2020'de çok çalıştım, çok daha iyi oldum ve şu an bunun güçlü yönlerimden biri olduğunu düşünüyorum."

"Lastik yönetimi yapmamız gerektiğinde kendimi iyi hissediyorum, iyi bir iş yaptığımı hissediyorum. Yine de hâlâ üzerinde çalışılacak çok şey var, belki sıralama turlarımdan yarışa kadar muhtemelen henüz bulamadığım bir denge var ve bazen yarışta daha iyi olmak için sıralamalarımdan biraz daha fedakarlık ettim. Bu, sıralamalar ve yarış arasında mükemmel dengeyi elde etmeye çalışmak için üzerinde çalıştığım bir şey." dedi.