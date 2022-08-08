Krack: "Yarış tempomuz iyi ama sürekli çok gerilerden başlıyoruz"

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Macaristan GP'sinde Sebastian Vettel ile 1 puan alan Aston Martin, yaz arasına yalnızca Williams'ın önünde 9. sırada giriyor.

Vettel'in Azerbaycan'daki altıncılığı ve Imola'daki sekizinciliği dışında tüm puanlar ya dokuzuncu ya onuncu sıralardan geldi, bu da takımın formu hakkında bize genel bir fikir veriyor.

Sezonun ilk yarısını yorumlayan Mike Krack, temel sorunlarının Cumartesi günleri çok yavaş olmaları, bunun da Vettel ve takım arkadaşı Lance Stroll'ü zor durumda bıraktığını söyledi.

Krack, "Genel toplama baktığımızda birçok iyimser sonuç elde ettiğimizi görüyoruz. Ancak aynı zamanda önlerden başlamak zorundayız, nitekim yarış temposu anlamında birçok güçlü yarışımız oldu, bu sayede iyi sonuçlar aldık."

"Ancak yarışlara çok gerilerden başlıyoruz, bu bir sorun. Eğer bir puan, iki puan, bir puan şeklinde sonuçlar alıyorsanız, bu takımlar şampiyonası için yeterli olmaz."

"Cumartesileri geride kalmamızın sebeplerini anlamaya çalışıyoruz, bunu başarabilirsek bir şeyleri değiştirmeyi de deneyebiliriz. Dolayısıyla bu sorunu çözmeye gerçekten ihtiyacımız var."

"Bunu anlamanın en iyi yolu sıralama turlarını kaçıncı sırada bitirdiğinizi değil, diğer araçlarla aranızdaki zaman farkını baz almak. Nitekim orta grup çok sıkışık ve en ufak hatada bile üç-dört sıra kaybedebilirsiniz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Eğer birisi çok iyi bir tur attıysa bu ona üç sıra, hatta beş-altı sıra kazandırabilir. Dolayısıyla objektifliğimizi korumamız ve tur farklarını göz önünde bulundurmamız şart."

"Böylece gelişmemiz gereken alanları çok daha iyi bir şekilde gözlemleyebileceğiz. Fakat şu kesin ki Cumartesi günleri yarışlara göre daha fazla zorlanıyoruz." dedi.

Aston Martin takım patronu, ilk yarışlarda ortaya çıkan Melbourne'deki kazalara katkıda bulunan direksiyon geri bildirim sorununun artık çözüldüğünü söylüyor.

Krack, "O dönemlerde bahsettiğimiz direksiyon sorunları açısından iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Tüm bu yarışlarda oldukça iyi ilerleme kaydettik.

"Silverstone, Avusturya gibi yarış pistlere baktığımızda temel zayıflığımızı görebiliyoruz. Hızlı virajların yoğunlukta olduğu pistlerde zorlanıyoruz."

"Dolayısıyla çalışmamız gereken temel alan aerodinami, ancak bence bu aracı hala geliştirebiliriz." dedi.

Son olarak görevdeki ilk aylarını özetlemesi istenen Krack, "Dürüst olmak gerekirse karışık duygulara sahibim. Takımın gidişatından çok memnunum. Çok hoş karşılandığımı da söyleyebilirim."

"Ancak performansımız beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Daha hızlı ilerlemek isterdik, yine de ilerleme kaydediyoruz. ilerliyoruz. Bu ölçebileceğiniz bir şey, ancak diğer takımlar da bizim kadar, hatta bizden daha hızlı şekilde gelişiyorlar."

"Daha iyi bir gelecek için bunu göz önünde bulundurmalıyız; nasıl daha hızlı ilerleyebiliriz? Veya nasıl daha iyi bir temel atabiliriz?" dedi.