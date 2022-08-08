Ricciardo'nun McLaren'da yaşadığı zorlukların nedenleri

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Her ne kadar Ricciardo'nun 2021 İtalya GP'de takımına 9 sene sonra getirdiği ilk zafer onun yeteneklerini bize hatırlatmış olsa da, o galibiyet bu sezonun ikinci yarısında sürpriz bir şeyler olmazsa onun Woking'deki döneminde aykırı bir sonuç olarak öne çıkacak.

Bu birlikteliğin bu şekilde biteceğini pek kimse hayal etmemiş olsa gerek. Ricciardo'nun McLaren'a geçişi, McLaren'ın Renault'ya bir darbesi olarak görülmüştü. Takım bu sefer aynısını Oscar Piastri ile tekrarlayacak gibi duruyor. Ricciardo'nun geçen sezonki sorunları, yeni araç felsefesine yavaş yavaş alışmasının ardından Monza zaferiyle sonuçlanmıştı. O galibiyet kesinlikle McLaren'daki 2. sezonu öncesinde faydalı oldu.

Ancak 2022'de benzer sorunlar devam etmekle kalmadı, aynı zamanda daha da derinleşti. 2021'deki ilk 13 yarışın ardından Ricciardo 56 puana sahipti ve 9 yarışta ilk 10'da yer almıştı. Peki bu sene durum nasıl? Ricciardo, 5 yarışta toplam 19 puan kazandı ve bunlardan üçü, Imola'daki Sprint yarışında geldi.

Peki Ricciardo, son iki senedir McLaren'ın F1 araçlarında neden zorluk yaşıyor?

Dikkat edilmesi gereken önemli şey, her ne kadar 2022 kuralları F1 için teknik bir revizyonun habercisi olsa da, McLaren aracının geçen yıl sürüşü zorlaştıran birçok özelliğini ortadan kaldırmış olmadı. MCL36, tıpkı MCL35M gibi, yüksek hızlı virajlarda güçlü ancak orta hızlı virajlarda daha fazla zorlanıyor.

Geçen senenin sonunda McLaren F1 Teknik Direktörü James Key, geçen sene yaptığı açıklamada yeni araçta her şeye sıfırdan başladıklarını ve zayıf yönlerinden kurtulmak istediklerini söylemişti. Ancak Ricciardo, yeni araçta da benzer sorunları yaşamaya devam etti.

Yaz arasından önce Motorsport.com'a konuşan Ricciardo, "Kurallar aracın farklı hissettirmesini sağlıyor ancak aracın DNA'sı hâlâ oldukça benzer."

"Geçen seneki araçta zorlandığım bazı şeyler, hâlâ bu araçta da var. Bu, daha iyi anlamaya başladığımız bir şey. Çünkü açıkçası bunu tarif etmeye çalıştım ancak bunu gerçekten anlamak, aero mu, geometri mi yoksa ne olduğunu gerçekten anlamak... Ne demek istediğimi biliyorsunuz değil mi? Ne olduğunu daha iyi anlamaya başladık ve Lando da bundan şikayet ediyor. Onun sadece alıştığını düşünüyorum." demişti.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Norris de kendisinin benzer durumda olduğunu ve 2022 McLaren'ın geçen seneki araca benzediğini söyledi.

Macaristan GP hafta sonunda konuşan Norris, "Şu anda sürdüğüm araç, tam olarak sürüş stilime göre istediğim tarzda bir araç değil ve bana pek uymuyor. Bu kötü bir şey değil. Sadece durum bu ve ona adapte olmamız gerekiyor."

"Bu yüzden bu sene, pek istediğim gibi olmayan araca adapte olma konusunda makul bir iş çıkardığımı hissediyorum." dedi. Norris ayrıca Imola'da bu araçla podyuma çıkmasının aklını başından aldığını ekledi.

Bu açıklamalar aslında Norris ve Ricciardo arasındaki farka işaret ediyor. Norris, MCL36'nın özelliklerine uygun çalışma yapıp adapte olurken Ricciardo bunu yapma konusunda zorlandı. O, her zaman araç içerisinde kendisini güvende hissettiği zaman başarılı olan bir pilot oldu. Son iki sezondur kullandığı McLaren araçları ise rahat hissetmesine izin vermedi.

Ricciardo, bu sene ortaya çıkan yeni sorunların kendisi için durumu daha da kötüleştirdiğini kabul etti. Ricciardo, "Yaşadığım sorunlardan ya da zorluklardan bazılarının geçen seneden geldiğini ve bazen ise yeni sorunların çıktığını ve 'Lanet olsun!' dediğimi söyleyebilirim. Bu hislerle alakalı bir durum. Bunu okumak, yarışlarda istikrarlı olmak muhtemelen hâlâ zor. Tur zamanlarım arasındaki farklar çok büyük olabilir. Bu normalde yaşamadığım bir durum."

"Bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığımda, 'Lanet olsun, aracın o virajda o şekilde davranmasını beklemiyordum' diyorum. Daha basit ifade etmem gerekirse, aracı okumak hâlâ sıkıntılı." dedi.

Norris yarışlarda daha istikrarlı olmayı başarırken, Ricciardo'nun performansı bu tür sorunlar nedeniyle genelde düşme eğiliminde oluyor. Ricciardo, aracın tepkilerini anlamakta zorlandığını kabul ediyor.

Ricciardo, "İşte bu tür zamanlarda hayal kırıklığı olabiliyor. 'Lastikleri niye kilitledim? Buna neden olacak hiçbir şey yapmadım, o halde neden böyle oldu!' Sadece bunun gibi şeyler." diyor.

Bu sene Norris'in Ricciardo'ya kıyasla yaptığı ayarlamalar, bu yıl aralarındaki farkı açıklıyor. Ancak bu durum, Ricciardo'nun güvenini sarsmadı veya yeteneğiyle ilgili herhangi bir şüpheye düşmesine yol açmadı.

Ricciardo, "0.8 sn geride kaldığım bazı günlerde... Bunun mümkün olacağına inanmıyorum. Gridin tamamına baktığınızda, griddeki en iyi pilot bile, size göre her kimse, onunla ikinci en iyi arasındaki fark 0.8 sn olmuyor. Bu oldukça büyük bir fark."

"Araçta öğrenmeye ve anlamaya çalıştığım hâlâ çok şey var. Bunları anlamak her zaman kolay olmuyor ancak yaklaştığımı düşünüyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Ve her zaman Ricciardo'nun işlerin iyi olacağına dair güveni oldu. Monza zaferini tekrarlamak biraz zor olabilir ancak o, böyle bir atılımın çok uzakta olmadığını söylemekten asla vazgeçmedi.

Ricciardo, "Açıkçası çok fazla şey denedik. Bu sene araçta daha fazlasını anladık ve bunlardan bazıları kesinlikle geçen seneden taşıdığımız şeyler. Ben hâla dünyanın ateşe vermiyorum ancak aynı zamanda bir hafta içerisinde galibiyetin geleceğini söylemiyorum. Ancak bunun geleceğini hissediyorum."

"Motive kalmamı sağlayan şey kesinlikle bu. Etrafımdaki takımın ne yaptığını, buna inandığını görebiliyorum. Onlar bana sadece duymak istediğim şeyleri söylemiyorlar." dedi.

Tüm bu iyimserliğe rağmen, Ricciardo'nun ihtiyaç duyduğu dönüm noktası yeteri kadar hızlı gelmedi. McLaren onun hızlanmasına adandığını söylese de, sabrı giderek tükendi. Piastri'nin sürpriz bir şekilde piyasada olması, Ricciardo gibi tanınmış bir kazanan pilot pahasına bile, takımın bunu kaçırılmayacak bir fırsat olarak görmesine neden oldu.

Bütün bunlarda hatırlanması gereken şey bu. Ricciardo, deneyimli bir kazanmış pilot. Onun kazandığı 8 galibiyetin tamamı, griddeki en hızlı araçlar sayesinde gelmedi. Bu, onun araçlardan performansı çıkarabilme yeteneğini gösteriyor. Ancak bazen araç ve pilot kombinasyonu uyum sağlamaz. Bu konuda da tam olarak öyle oldu. Bu ortaklığın çalışmaması, sadece ona bağlı değildi.

Ricciardo'nun sıradaki takımı hangisi olursa olsun, hedefi büyüsünü yeniden keşfetmek ve bir seviyeye kadar itibarını yeniden inşa etmek olacak. Bunun hızlıca olması için kilit nokta, kullanabildiği bir araca sahip olmak olacak.

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, celebrates on the podium Photo by: Steven Tee / Motorsport Images