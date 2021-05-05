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Formula 1 / İspanya GP Haberler

İspanya GP basın toplantısı programı açıklandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, İspanya GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.

İspanya GP basın toplantısı programı açıklandı

FIA, yeni ikişerli basın toplantısı formatını bu hafta sonu da devam ettiriyorlar. Pilotlar sanal basın toplantılarına yine ikişerli şekilde katılsalar da, eşleşmeler her yarış hafta sonunda değişiyor.

Perşembe günü yine güzel ve ilginç eşleşmeler var. Yerel kahramanlar Fernando Alonso ve Carlos Sainz, basın toplantısına birlikte katılacaklar. Ayrıca Mick Schumacher ve Valtteri Bottas, Max Verstappen'le de Yuki Tsunoda beraber katılacak.

Sebastian Vettel bu hafta Nicholas Latifi ile eşleşti. Daniel Ricciardo ile de Lewis Hamilton olacak.

Portekiz GP'de Sergio Perez'i engelleyen Nikita Mazepin, basın toplantısında Meksikalı pilotun yanında olacak.

6 Mayıs Perşembe: TSi 15:00

  • Fernando Alonso (Alpine)
  • Carlos Sainz (Ferrari)

 

  • Mick Schumacher (Haas)
  • Valtteri Bottas (Mercedes)

 

  • Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
  • Max Verstappen (Red Bull)

 

  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Lando Norris (McLaren)

 

  • Pierre Gasly (AlphaTauri)
  • Charles Leclerc (Ferrari)

 

  • Sebastian Vettel (Aston Martin)
  • Nicholas Latifi (Williams)

 

  • Esteban Ocon (Alpine)
  • George Russell (Williams)

 

  • Daniel Ricciardo (McLaren)
  • Lewis Hamilton (Mercedes)

 

  • Nikita Mazepin (Haas)
  • Sergio Pérez (Red Bull)

 

  • Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
  • Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Ayrıca cuma günü de takım patronları basın toplantısı düzenlenecek ve önce Franz Tost, Otmar Szafnauer ve Guenther Steiner, sonra ise Frederic Vasseur, Mario Isola ve Simon Roberts toplantıda yer alacak.

7 Mayıs Cuma: TSi 14:00
  • Franz Tost (AlphaTauri)
  • Otmar Szafnauer (Aston Martin)
  • Guenther Steiner (Haas)

 

  • Frédéric Vasseur (Alfa Romeo)
  • Mario Isola (Pirelli)
  • Simon Roberts (Williams)
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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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