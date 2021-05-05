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Nürburgring ve Mugello, 2021 F1 takvimine dahil olabilir

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1 ve yarış organizatörleri, aşılama çalışmalarının işleri kolaylaştırmasını umut ediyorlar. Ancak Formula 1, olası iptaller nedeniyle bir B planı hazırlıyor ve bu B planında hem Mugello hem de Nürburgring var.

Nürburgring ve Mugello, 2021 F1 takvimine dahil olabilir

Bu yıl orijinal takvimde olmayan üç yarış yani Imola, Portimao ve Intercity İstanbul Park takvime sonradan dahil oldular. Son olarak Intercity İstanbul Park, Haziran ayında yapılması planlanan fakat gerçekleştirilemeyecek Kanada Grand Prix'sinin yerini aldı.

Türkiye'nin takvime gelişiyle beraber F1'in 26 Eylül'e kadar takvimle ilgili herhangi bir sorun yaşaması beklenmiyor.

Sochi yarışı, sezonun 16. yarışı olacak ve bu sayı, hem genel şartlar hem de uluslararası seyahatler kısıtlamaları ve lojistikle ilgili komplikasyonlar göz önüne alındığında mükemmel bir sayı olacak.

Fakat Sochi sonrasında ne olacağı belirsiz. Rusya GP'ye dört aydan fazla bir süre olmasına rağmen F1'i ne yapacağını önceden belirlemesi gerekiyor ve Liberty Media şu sıralar bir B planı üzerinde çalışıyor.

Alternatif plan Mugello ve Nurburgring

Mevcut programda Rusya GP'den sonra  Singapur ve Japon yarışları geliyor. Ancak Sochi'nin yapılacağı neredeyse kesin olsa da, Singapur ve Japonya'ya ek olarak Austin, Mexico City, Sao Paulo ve Avustralya yarışları büyük bir soru işareti. Son iki yarış Suudi Arabistan ve Abu Dhabi GP ile alakalı ise herhangi bir sürpriz beklenmiyor.

Sorun esasen ekim ayının ilk pazar gününden aralık sonuna kadar yapılması planlanan altı yarışla ilgili. F1 bu yarışlarda vazgeçerse ellerinde çok fazla alternatif olmayacak. Portimao padokunda dolaşan söylentilere göre Singapur ve Japonya yarışlarının alternatifleri olarak Mugello ve Nürburgring belirlenmiş durumda. Tek şüphe, o dönemde havanın nasıl olacağı gibi görünüyor. Fakat o dönem Avrupa'da güven verici hava tahminlerine sahip olan alternatif sayısı çok az.

Sakhir de Melbourne'ün alternatifi

Amerika'da yapılacak yarışlar da yine soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Liberty Media, Amerika Birleşik Devletleri'nde yarış düzenlemeyi çok istiyor ve eğer Meksika ve Brezilya'daki şartlar iyi değilse o zaman Amerika'da ikinci bir yarış yarış düzenlenebilir.

Portimao'da Indianapolis'in takvime dönüşüyle ilgili ilginç bir iddia da ortaya atıl. Ancak bu, şimdilik doğrulanmamış bir iddia.

Melbourne'ün alternatifi ise, sezonun son iki yarışının Cidde ve Yas Marina'da gerçekleştirileceği düşünüldüğünde lojistik anlamda işi kolaylaştıracak Sakhir yarışı olacak. Eğer bu plan seçilirse, o zaman geçen yıl kullanılan kısa pist düzeni tercih edilecek.

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Editör Roberto Chinchero

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