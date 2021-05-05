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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Fransa Grand Prix'sinde 2019 Mercedes W10'la gösteri sürüşü yapacak ve ardından yine aynı araçla bir tam gün test sürüşü gerçekleştirecek.

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak

Romain Grosjean normalde 2020 Abu Dhabi GP sonrası Formula 1 kariyerini noktalayacaktı, fakat Bahreyn GP'de geçirdiği büyük kaza nedeniyle normalden iki yarış önce bırakmak zorunda kaldı.

Grosjean, büyük kaza sonrası son kez Formula 1 aracının direksiyonuna dönmek ve F1 defterini "olumlu hislerle" kapatmak istiyordu. Bu yüzden de bir takımla test yapmak istiyordu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, o dönem eğer Grosjean başka bir takımla test yapamazsa, kendisine fırsat vermekten mutlu olacaklarını açıkladı ve şimdi verdiği sözü tutmuş gibi görünüyor.

Çarşamba günü açıklama yayınlayan Mercedes, Grosjean'ın 29 Haziran'da yapılacak Fransa GP hafta sonunda 2019 Mercedes W10'la bir gösteri sürüşü yapacağını açıkladı.

Grosjean aynı zamanda yarışın ardından yine Paul Ricard'da bir tam gün test yapacak.

Teste yönelik hazırlıklar Mart ayında başladı ve Grosjean, Mercedes'in Brackley fabrikasına giderek hem koltuk ayarı yaptı hem de simülatör çalışmaları gerçekleştirdi.

Grosjean, "Bir Formula 1 aracına geri döneceğim için çok heyecanlıyım. Bu, benim için çok özel bir fırsat olacak ve aynı zamanda şampiyonluk kazanan bir Mercedes'i sürmek de eşsiz bir deneyim olacak. Bu fırsattan ötürü Mercedes ve Toto'ya minnettarım. Bir Mercedes kullanma şansım olduğunu duyduğum ilk anda Bahreyn'deki hastanedeydim. Bu haberi okumak beni çok mutlu etmişti!"

"F1, COVID-19 nedeniyle 2020'de Fransa GP'yi düzenleyemedi. Bu yüzen 2021 Fransa GP'de bir Mercedes'i sürmek ve Paul Ricard testinde bir test gerçekleştirmek özel olacak. O günü iple çekiyorum." dedi.

Wolff ise, "Romain'e bu özel fırsatla destek verdiğimiz için mutluyuz. Fikir ilk olarak Romain'in F1 kariyerine son vereceği zaman ortaya çıktı ve kazanın bir F1 aracındaki son anı olmasını istemedik. Romain'i şampiyon olduğu Formula 3 günlerinden beri tanırım. Uzun ve başarılı bir F1 kariyeri vardı. Son anlarının şampiyonluk kazanmış bir aracın direksiyonunda olmasını istedik."

"Romain'in W10 hakkındaki geri bildirimlerini almak için sabırsızlanıyorum. Romain'in kazası, bu çocukların kokpite her girdiklerinde, karşı karşıya oldukları tehlikeleri ortaya koyuyor. Faka aynı zamanda sporun, güvenliği artırmak adına son yıllarda inanılmaz adımlar attığını da bir kanıtı." dedi.

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with RWR Honda

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with RWR Honda

Fotoğraf: Barry Cantrell / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Kemal Şengül

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